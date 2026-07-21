Kakvo loto iznenađenje! Mislio da je ostao bez nagrade, pa osvojio bogatu sumu

Loto izvlačenje u 58. kolu nije donijelo glavnu premiju, ali je jedan igrač dobio bogatu "utješnu" nagradu.

U loto sedmici izvučeni su brojevi 8, 6, 30, 38, 36, 12, 22. Nijedan igrač nije imao dobitnu kombinaciju. Nakon izvlačenja šestog broja bilo je poznato da ovo izdanje neće obogatiti nikoga.

Ipak, posljednja kuglica sa brojem 22 donijela je jednom igraču šesticu. Da stvar bude bolja, on je jedini imao pogođenih šest brojeva zbog čega je osvojio skoro 60.000 KM.

Ni u preostalim igrama igrači nisu imali sreće. Bogatih 5.600.000 KM loto plus i dalje su u igri, a igra Džoker vrijedna 180.000 KM takođe nije imala srećnog dobitnika.