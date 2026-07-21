Logo

Kakvo loto iznenađenje! Mislio da je ostao bez nagrade, pa osvojio bogatu sumu

21.07.2026 20:23

Komentari:

0
Играч у 58. колу освојио шестицу вриједну 60.000 КМ
Foto: ATV

Loto izvlačenje u 58. kolu nije donijelo glavnu premiju, ali je jedan igrač dobio bogatu "utješnu" nagradu.

U loto sedmici izvučeni su brojevi 8, 6, 30, 38, 36, 12, 22. Nijedan igrač nije imao dobitnu kombinaciju. Nakon izvlačenja šestog broja bilo je poznato da ovo izdanje neće obogatiti nikoga.

Ipak, posljednja kuglica sa brojem 22 donijela je jednom igraču šesticu. Da stvar bude bolja, on je jedini imao pogođenih šest brojeva zbog čega je osvojio skoro 60.000 KM.

Ni u preostalim igrama igrači nisu imali sreće. Bogatih 5.600.000 KM loto plus i dalje su u igri, a igra Džoker vrijedna 180.000 KM takođe nije imala srećnog dobitnika.

Podijeli:

Tagovi :

Loto

Lutrija Republike Srpske

Državna Lutrija Srbije

loto rezultati

Komentari (0)

Pročitajte više

Минић: Крајишници међу највећим српским жртвама двадесетог вијека

Republika Srpska

Minić: Krajišnici među najvećim srpskim žrtvama dvadesetog vijeka

54 min

0
Невесиње невријеме оштећено воће

Gradovi i opštine

Grad zabijelio Nevesinje, načinjena velika šteta u voćnjacima

58 min

0
Лото / Лутрија

Društvo

Loto brojevi: Izvučena kombinacija u 58. kolu

1 h

0

Više iz rubrike

Драган из прве ријешио асоцијацију: Раније, прије и коначно је?

Zanimljivosti

Dragan iz prve riješio asocijaciju: Ranije, prije i konačno je?

3 h

0
Хороскоп

Zanimljivosti

Horoskop za 21. jul: Škorpijama stiže novac, a Ribama rješenje krize

13 h

0
Инвазија џиновских скакаваца

Zanimljivosti

Invazija džinovskih skakavaca

1 d

0
Илустрација: срећна жена

Zanimljivosti

Sudbinski preokret od prvog avgusta: Za tri znaka počinje ludačka sreća

1 d

0

  • Najnovije

21

10

Pakao stiže iz Sahare: Evropu čeka toplotni udar kakav se ne pamti

21

09

Njemica pala u provaliju dubine 200 metara

21

05

Misija na Mars koštaće 2,1 milijardu dolara

21

04

Tinejdžerka (17) koja je jedva čekala da postane mama, preminula dan poslije proslave otkrivanja pola bebe

20

55

Uprkos nevremenu, humor ne izostaje: „Ko će grtati snijeg na ovoj vrućini?“

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima