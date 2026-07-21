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Grad zabijelio Nevesinje, načinjena velika šteta u voćnjacima

Autor:

ATV redakcija
21.07.2026 20:17

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Невесиње невријеме оштећено воће
Foto: Ustupljena fotografija

Snažno olujno nevrijeme praćeno gradom veličine oraha, a mjestimično i manjih jaja, pogodilo je danas Nevesinje i okolna sela, pričinivši ogromnu materijalnu štetu na poljoprivrednim usjevima, vozilima i infrastrukturi.

Jaka kiša praćena grmljavinom prešla je u intenzivan i krupan grad.

Град у Невесињу
Grad u Nevesinju

Prilikom udara krupnog grada stradao je veliki broj sadnica i voća, potvrdili su za ATV Nevesinjci.

Da je riječ o nezapamćenom nevremenu za Srnu je potvrdio načelnik opštine Nevesinje Milenko Avdalović, navodeći da su posljedice katastrofalne.

Град у Невесињу
Grad u Nevesinju

"Grad je bio veličine oraha, a ponegdje i manjih jaja. Šteta je ogromna. Oštećen je veliki broj automobila, na mnogim vozilima polupani su vjetrobrani, stakla i limarija. Došlo je i do plavljenja pojedinih ulica, jer je grad začepio kanalizacionu mrežu", istakao je Avdalović za Srnu te je potvrdio da ih sutra ujutro čeka zasjedanje Štaba za vanredne situacije kako bi se procijenila šteta i ukazala pomoć stanovnicima Nevesinja.

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Tagovi :

Nevesinje

nevrijeme

kiša i grad

štete u voćnjacima

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