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Vozača Hitne pomoći pokosio kamion dok je izlazio iz saniteta: Prevozili dijete za UKC

Autor:

ATV redakcija
21.07.2026 22:32

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Возача Хитне помоћи покосио камион док је излазио из санитета: Превозили дијете за УКЦ
Foto: ATV

Vozilo Službe hitne medicinske pomoći, u kojem je u utorak povređen vozač Hitne pomoći Vranje, prevozilo je dijete iz Zdravstvenog centra (ZC) Vranje ka Univerzitetskom kliničkom centru Niš, saopšteno je iz uprave ZC Vranje.

"Tokom vožnje došlo je do kvara na elektroinstalaciji vozila, zbog čega je vozač, postupajući u skladu sa pravilima struke i vodeći računa o bezbednosti pacijenta i medicinske ekipe, zaustavio sanitetsko vozilo, prenosi VranjeNews.rs

"Prilikom izlaska iz vozila na njega je naletio teretni kamion, usljed čega je zadobio teške tjelesne povrede", navode iz uprave ZC.

Dodaje se da se na mjestu događaja zatekla doktorka koja je, "nakon nastale vanredne situacije bezbjedno preuzela dijete i transportovala ga u Univerzitetski klinički centar Niš, gdje je pacijent uspešno zbrinut".

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Vranje

Hitna pomoć

vozači saniteta

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