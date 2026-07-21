Otkriveno jedno od najvećih nalazišta litijuma: Dovoljno za više od 300 godina izvoza

Litijum je postao jedan od najtraženijih minerala na svetu zahvaljujući sve većoj proizvodnji punjivih baterija za električne automobile, računare, mobilne telefone i sisteme za skladištenje energije. Potražnja raste iz godine u godinu, a novo istraživanje američkih geologa moglo bi značajno da promijeni položaj Sjedinjenih Američkih Država na globalnom tržištu.

Stručnjaci Američkog geološkog zavoda (USGS) procijenili su da se u području Apalačkih planina na istoku SAD nalazi oko 2,3 miliona tona litijum-oksida koji do sada nije bio otkriven, ali bi mogao ekonomski isplativo da se eksploatiše.

Prema njihovim procjenama, ta količina odgovara američkom uvozu litijuma za čak 328 godina, računajući prošlogodišnji nivo potrošnje.

Najveći dio nalazišta, oko 1,43 miliona tona, nalazi se u južnim Apalačima, uglavnom na području Sjeverne i Južne Karoline. Preostalih 900.000 tona procjenjuje se da se nalazi u sjevernim Apalačima, prije svega u saveznim državama Mejn i Nju Hempšir.

Litijum je otkriven u pegmatitima, krupnozrnim stenama sličnim granitu, piše u istraživanju BBC Sajens fokus.

Dovoljno za 130 miliona električnih automobila

Prema rezultatima objavljenim u časopisu Natural Resources Research, procijenjene rezerve bile bi dovoljne za proizvodnju:

oko 1,6 miliona velikih baterijskih sistema za elektroenergetske mreže,

130 miliona električnih automobila,

čak 180 milijardi laptopova ili

500 milijardi mobilnih telefona.

To je dovoljno za proizvodnju laptopova tokom narednih hiljadu godina pri današnjoj potražnji ili oko 60 mobilnih telefona za svakog stanovnika planete.

– Ovo istraživanje pokazuje da Apalači sadrže dovoljno litijuma da zadovolje rastuće potrebe Sjedinjenih Država, što predstavlja veliki doprinos mineralnoj bezbjednosti zemlje u trenutku kada globalna potražnja ubrzano raste – izjavio je direktor USGS-a Ned Mamula.

Potražnja će nastaviti da raste

Američki geološki zavod procenjuje da će se svjetski kapacitet proizvodnje litijuma udvostručiti do 2029. godine, upravo zbog sve veće potražnje za litijum-jonskim baterijama.

SAD trenutno imaju samo jedan aktivni rudnik litijuma, u Nevadi, zbog čega više od polovine svojih potreba pokrivaju uvozom. Litijum je zbog toga uvršten i na američku listu kritičnih sirovina za 2025. godinu.

Najveći svjetski proizvođač litijuma trenutno je Australija, dok je Kina na drugom mjestu.

Naučnici objašnjavaju da su stijene bogate litijumom u Apalačima nastale prije više od 250 miliona godina, kada su se Afrika, Evropa i Severna Amerika spojile u drevni superkontinent Pangeu. Tokom tog geološkog procesa formirane su magme bogate litijumom, iz kojih su kasnije nastali današnji pegmatiti.

Slične geološke formacije danas se mogu pronaći i u Irskoj i Portugalu, koji su nekada bili povezani sa područjem današnjih Apalača.

(Nova.rs)