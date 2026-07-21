Njemica pala u provaliju dubine 200 metara

Njemica za koju se vjeruje da ima oko 60 godina poginula je kada je pala sa oko 200 metara visine tokom planinarenja u Južnom Tirolu, na sjeveru Italije, saopštila je gorska služba spasavanja.

Ona je bila u grupi od desetak ljudi koja je krenula na višednevni put duž tirolske staze u dolini Pasejer.

Za sada nije poznato zašto je pala sa staze u provaliju. Spasilački timovi reagovali su uz pomoć helikoptera, ali je žena preminula na licu mjesta, prenijela je agencija DPA.

Grupa je prethodnu noć provela u kolibi na nadmorskoj visini od oko 1.600 metara. Vlasti nisu objavile više detalja o njenom identitetu osim što su potvrdile da je riječ o državljanki Njemačke.

Juče je tokom planinarenja u istoj regiji život izgubio jedan osamdesetogodišnjak.

Južni Tirol, najsjevernija regija Italije, gdje se masovno govori njemački jezik, jedna je od najpopularnijih turističkih destinacija u Alpama, prenosi Srna