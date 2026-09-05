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Džejla i Jakov ponovo uhvaćeni zajedno

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05.09.2026 11:54

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Џејла Рамовић и Јаков Јозиновић
Foto: YouTube/printscreen

Oboje su se pojavili na rođendanu kćerke Aleksandre Prijović i Filipa Živojinović.

O vezi pjevača Jakova Jozinovića i Džejle Ramović već se dugo spekuliše, ali njih dvoje svoju romansu još uvijek nisu javno potvrdili.

Ipak, oboje su se sinoć pojavili na proslavi rođendana kćerke Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića.

Stigli u razmaku od nekoliko minuta

Jakov je prvi stigao na proslavu. Bio je dobro raspoložen i nasmijan, a za malu slavljenicu je ponio nakit, dok je Aleksandri uručio buket cvijeća.

Nekoliko minuta kasnije na lokaciju je stigla i Džejla. Pjevačica je priznala okupljenim medijima da nije bila posebno raspoložena jer je kasnila na zabavu.

Taktika skrivanja

Mediji u Srbiji navode da je Džejla namjerno došla nešto kasnije kako bi izbjegla susret s Jakovom pred objektivima kamera i ponovo pokušala sakriti navodnu romansu. Ramović se odlučila za elegantni tamnoplavi komplet, dok se Jozinović pojavio u ležernijem izdanju.

Iako ni jedno ni drugo još uvijek nisu službeno potvrdili vezu, na društvenim mrežama se redovno pojavljuju snimci i fotografije koje podgrijavaju priče o njihovoj bliskosti. Ranije su tako privukli pažnju javnosti kada su viđeni na jahti u društvu zajedničkih prijatelja, piše Avaz

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Džejla Ramović

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