Ostojić: Ispisujemo novu stranicu istorije čiji je dio i general Ratko Mladić

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić rekao je da je general Ratko Mladić preuzeo veliku obavezu da sačuva srpski narod i Republiku Srpsku, zbog čega će vječno ostati dio naše najslavnije istorije.

"Pretrpio je ogromnu žrtvu, žalio je za svakim vojnikom, za svakim civilom, pretrpio je i poročne tragedije. I kad je nama svima došla sloboda, on je nastavio dalje putem stradanja i putem žrtve, opet za srpski narod i za sve nas", rekao je Ostojić.

U tome se, dodao je on, ogleda generalova veličina, zbog čega on i jeste istorijska ličnost.

Ostojić je poručio da srpski narod u ovim danima tuge ispisuje stranicu svoje nove istorije, čiji je dio general Ratko Mladić.

Ostojić je naveo da to nije obična istorija, koji se piše na listu papira, koja se izbriše i koju često drugi prekrajaju, već istorija koja ne blijedi, koju pišemo u svojim srcima i koja vječno traje.

"Privilegija mi je da se u ime svojih saboraca, srpskog naroda i Republike Srpske danas oprostim od generala Ratka Mladića", rekao je Ostojić obraćajući se na komemoraciji u Domu Vojske Srbije.

Ostojić je upitao ko su Srbi bez svoje istorije, bez dinastije Nemanjića, bez kneza Lazara i kosovskih junaka, bez Kosovskog zavjeta, bez Karađorđa, svih onih vojvoda iz Prvog svjetskog rata, bez Dragoljuba, bez ćirilice, srpskog jezika, krsne slave, Pravoslavlja, kosovskih manastira.

"Ko smo mi u Republici Srpskoj, bez Ratka, Radovana i 9. januara? Narod koji nema svoju istoriju, koji nema svoju naciju je narod u pokušaju. A mi nismo narod u pokušaju. Mi smo narod koji ima slavnu istoriju, čiji dio postaje i general Ratko Mladić. Ko to može da izbriše i zabrani", rekao je Ostojić.

On je podsjetio da je general Ratko Mladić te 1992. godine stao na čelo srpskog naroda u Republici Srpskoj.

"Stao je na čelo svih nas i preuzeo ogroman teret i ogromnu obavezu na sebe - da sačuva Republiku Srpsku, da sačuva teritoriju, da sačuva narod, da odgovara za svakog vojnika i za svakog civila", naveo je Ostojić.

General nas je, dodao je Ostoji, učio da idemo putem Hrista, putem stradanja, putem dobrote i ljubavi, međusobnog uvažavanja i poštovanja, putem sloge, jedinstva, svi u jednoj uniformi, svi pod istom kapom na kojoj je stajao isti znak.

"I možda je to jedinom njemu pošlo za rukom u istoriji srpskog naroda. To je bio put sa koga su mnogi otišli u vječnost, u carstvo nebesko, ali je to bio put na kome je vaskrsla sloboda i vaskrsla Republika Srpska", naglasio je Ostojić.

Ostojić je naveo da je to bio put na kome su njegovi saborci, zajedno sa generalnom Mladićem, svojim životima, krvlju i dijelovima tijela iscrtali granice Republike Srpske.

"Putuj generale u vječnost, putuj u carstvo nebesko, putuj u slobodu, vaskrsenje, putuj u susret kosovskim junacima, onim koji su izginuli za slobodu na Kosovu Polju, i svim onima koji su kroz istoriju izginuli za slobodu srpskog naroda", poručio je Ostojić, prenosi Srna