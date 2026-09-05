Uskoro drastičan pad temperature: Razlika u 11 stepeni, stiže i kiša

Aktuelni toplotni talas, jedan od posljednjih u ovoj godini, donosi nam temperature do 37 stepeni. Vrhunac se očekuje danas, a nešto blaže biće narednih dana.

Ipak, temperatura će i dalje prelaziti 30 stepeni.

Konačno osvježenje i drastičnu promjenu temperature donosi četvrtak. Trenutne prognoze sugerišu da će temperatura u srijedu iznositi 32 stepena uz moguće padavine. Dan kasnije, u četvrtak 10. septembra, očekuje nas kiša sa padom temperatura za 11 stepeni, odnosno, maksimalna će iznositi 21 stepen.

Padom maksimalne temperature spušta se i minimalna koja će ići do 13 stepeni. Od četvrtka do početka naredne sedmice, prema trenutnim prognozama, maksimalna će se kretati između 19 i 20 stepeni i za sve dane se očekuju padavine.

To bi ujedno moglo sugerisati i kraj ljeta koje posustaje tek sredinom septembra.

Prognoza do četvrtka

Sutra nas očekuju visoke temperature, ali u ponedjeljak primjetan je pad minimalne koja će iznositi 12 stepeni. Tokom dana ponovo će temperatura prelaziti 30 stepeni, a slično nas očekuje i u utorak.

Srijeda, iako će predstavljati prelomni trenutak, i dalje će ostati uz dane sa visokim temperaturama, ali će prodor hladnog fronta do ponoći u potpunosti preokrenuti vremenske prilike.

Meteorolozi upozoravaju da su 10-dnevne prognoze nepovjerljive, međutim, izvjesno je da nas sredinom naredne sedmice očekuje osvježenje.