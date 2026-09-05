Nedjeljni tarot horoskop: Jedna karta upozorava svih 12 znakova

Nedjelja od 7. do 13. septembra 2026. godine u tarot tumačenju nosi snažnu temu završetaka, opraštanja i odluke da više ne nosimo sa sobom ono što je već odslužilo svoju svrhu.

Karta koja određuje ton cijele nedjelje je Pet pehara, simbol razočaranja, žaljenja i naše sklonosti da gledamo ono što smo izgubili umjesto onoga što nam je još ostalo.

Simbolika se dobro uklapa, astrološki gledano, u period opadajućeg Mjeseca koji prethodi Mladom Mjesecu u Djevici 10. septembra. Staro poglavlje traži završetak prije nego što počnemo da pišemo novo, a za pojedine znakove upravo će ova nedjelja označiti trenutak kada konačno prestaju da se osvrću.

Posebno se izdvaja 9. septembar, koji se u numerologiji posmatra kroz simboliku broja devet kao broja završetaka i zatvaranja ciklusa, dok 10. septembar donosi nekoliko važnih astroloških promjena.

Evo šta tarot poručuje svakom znaku od 7. do 13. septembra.

Ovan

Tarot karta ove nedjelje: Umjerenost, obrnuto

Ovnovi su jednom nogom već zakoračili u budućnost, ali drugom još pokušavaju da ostanu u prošlosti. Problem je što biste najradije prvo dobili garanciju da vas iza sljedećih vrata čeka nešto bolje, pa tek onda zatvorili prethodna.

Ove nedjelje takvu potvrdu možda nećete dobiti unaprijed.

Opadajući Mjesec podstiče vas da otpustite ono što više nema svoje mjesto u vašem životu, a tokom vikenda postaje lakše da prihvatite da ne morate unaprijed znati svaki sljedeći korak.

Bik

Tarot karta ove nedjelje: Pravda

Za Bikove stiže jedna od povoljnijih karata nedjelje. Pravda govori o posljedicama prethodnih odluka, vraćanju ravnoteže i trenutku kada počinjete da dobijate rezultate onoga što ste dugo gradili.

Posebno važan mogao bi da bude 9. septembar. Ne mora da se dogodi spektakularan preokret, ali nešto što se završava može vam konačno pokazati zašto prethodni razvoj događaja nije bio uzaludan.

Ono što je izgledalo kao zatvaranje vrata moglo bi da napravi prostor za mnogo bolju priliku.

Blizanci

Tarot karta ove nedjelje: Đavo, obrnuto

Obrnuti Đavo u tarotu često se povezuje sa oslobađanjem od vezanosti, navika ili obrazaca koji su nas predugo držali na istom mjestu.

Za Blizance je zato ovo nedjelja potencijalnog proboja.

Možda ste mnogo bliže cilju nego što vam trenutno izgleda, ali završni korak zahtijeva da prestanete da hranite nešto što vas vraća unazad. Datum 9. septembar posebno naglašava temu završetka jednog ciklusa.

Kada se oslobodi prostor, pažnja se vraća na ono što zaista želite.

Rak

Tarot karta ove nedjelje: Devet pentakla

Rakovi ulaze u nedjelju u kojoj trud može početi da daje vidljive rezultate.

Devet pentakla govori o samostalnosti, sigurnosti i nagradi koja dolazi nakon strpljenja. Nešto čemu ste dugo posvećivali energiju sada može konačno početi da izgleda stvarno.

Posebno zanimljiv trenutak stiže oko 10. septembra, kada Venera ulazi u Škorpiju. Tarot tumačenje ovaj period povezuje sa važnim povezivanjem, susretom ili pomakom koji ste dugo čekali.

Promjena može doći mnogo brže nego što očekujete.

Lav

Tarot karta ove nedjelje: Četiri pehara, obrnuto

Lavovi ove nedjelje zastaju da pogledaju put iza sebe, ali ne zato što žele da mu se vrate.

Potrebna vam je provjera.

Da li i dalje vjerujete u odluke koje ste donijeli? Da li pravac kojim ste krenuli i dalje odgovara osobi koja ste danas?

Početkom nedjelje bićete posebno skloni takvom preispitivanju, a kako se približava 10. septembar, odgovor postaje mnogo jasniji.

Ako ste posljednjih mjeseci sumnjali u sebe, ova nedjelja može vratiti osjećaj da ste ipak na pravom mjestu.

Djevica

Tarot karta ove nedjelje: Vitez štapova

Energije vam ove nedjelje neće nedostajati.

Vitez štapova donosi pokret, ambiciju i snažnu želju da se nešto konačno pokrene. Poslije 9. septembra, kada se simbolično zatvara jedan stari ciklus, mogli biste vrlo jasno da vidite šta treba da uradite dalje.

A onda stiže 10. septembar i Mladi Mjesec u vašem znaku.

Istog dana Venera ulazi u Škorpiju, a Merkur u Vagu, pa ono što je do tada bilo samo ideja može dobiti konkretniji pravac.

Vaga

Tarot karta ove nedjelje: Pet mačeva, obrnuto

Vage bi ove nedjelje mogle konačno da prestanu da troše energiju na ljude i probleme koji zapravo nisu njihovi.

Obrnuti Pet mačeva ukazuje na povlačenje iz bespotrebnih sukoba i odluku da više ne učestvujete u bitkama od kojih nemate ništa.

Oko 9. septembra moglo bi posebno jasno da vam postane ko zaista stoji uz vas, a ko samo zauzima prostor.

Ne morate se svađati niti praviti dramatične rezove. Nekada je dovoljno prestati ulagati energiju tamo gdje se ona nikada ne vraća.

Škorpija

Tarot karta ove nedjelje: Četiri pehara, obrnuto

Ista karta pojavljuje se i kod Lava, ali Škorpijama donosi drugačiju poruku.

Ne mora sve što se trenutno odvija daleko od očiju javnosti da znači da ste zaboravljeni ili skrajnuti. Ponekad je potrebno da ideja, plan ili osoba ostanu van reflektora dok ne dođe pravi trenutak.

Mladi Mjesec u Djevici 10. septembra dodatno naglašava temu novog početka, dok Venera istog dana ulazi u vaš znak.

Ne žurite da otkrijete sve karte.

Strijelac

Tarot karta ove nedjelje: Dva štapa

Strijelčevi obično ne vole predugo da stoje na mjestu i prave beskonačne planove. Izaberete pravac i krenete.

Ali Dva štapa ove nedjelje traže nešto drugačije.

Prije velikog poteza dozvolite sebi da zamislite kako zapravo želite da izgleda sljedeća faza života. Ne radi se o praznom maštanju, već o tome da želji date oblik prije nego što krenete da je ostvarujete.

Oko 11. septembra ono što je djelovalo kao ideja moglo bi da dobije mnogo konkretnije obrise.

Jarac

Tarot karta ove nedjelje: Devet pentakla

Jarčevi dijele veoma povoljnu kartu sa Rakovima.

Devet pentakla simbolizuje rezultat, sigurnost, samostalnost i zadovoljstvo onim što ste sopstvenim trudom uspjeli da napravite.

Početak nedjelje vraća takmičarski duh i motivaciju, ali najveće iznenađenje može stići sa Mladim Mjesecom u Djevici 10. septembra.

Moguće je da ćete tek tada shvatiti da vas je niz malih koraka doveo mnogo dalje nego što ste primjećivali dok ste ih pravili.

Vodolija

Tarot karta ove nedjelje: Mag

Jedna od najsnažnijih karata nedjelje pripala je Vodolijama.

Mag simbolizuje sposobnost da raspoložive resurse, znanje, kontakte i talente pretvorimo u nešto konkretno. Ali ovoga puta ključ možda neće biti u tome šta možete sami.

Ljudi oko vas igraju važnu ulogu.

Poslovne veze, prijateljstva, zajednica ili osoba sa kojom dijelite istu ideju mogu otvoriti vrata koja biste sami mnogo teže otvorili.

Savjet: Ne pokušavajte da budete čitav tim u jednoj osobi. Ove nedjelje prava saradnja može napraviti najveću razliku.

Ribe

Tarot karte ove nedjelje: Točak sreće i Svjet, obrnuto

Ribe su jedini znak koji ove nedjelje dobija dvije karte Velike Arkane, zbog čega njihovo tumačenje nosi posebno snažnu simboliku.

Točak sreće govori o promjeni ciklusa, dok obrnuti Svjet ukazuje na priču koja još nije potpuno završena.

Nešto kroz šta ste prošli možda tek sada dobija smisao.

Mladi Mjesec u Djevici 10. septembra može označiti važan trenutak za odnose, odluke i rezultate rizika koji ste ranije preuzeli.

Ono što se vraća ne mora biti stara situacija. Može biti nagrada, prilika ili odgovor koji je dugo kasnio.

Karta nedjelje: Pet pehara

Pet pehara možda na prvi pogled nije karta koju bismo željeli da izvučemo pred početak nove nedjelje, ali njena poruka nije da ćemo nešto izgubiti.

Ona mnogo više govori o onome što odbijamo da pustimo iako je već završeno.

Od 7. do 13. septembra najveći izazov za svih 12 znakova zato neće biti kako da dobiju nešto novo, već kako da prestanu da gledaju preko ramena.

Jer dok pažnju držimo na onome što više nije tu, lako možemo da previdimo ono što je već stiglo, piše Ona.rs