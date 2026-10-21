Korisnici iz BiH potrošili 4.8 miliona KM na OnliFens

Platforma OnliFens (OnlyFans) veoma je popularna i u Bosni i Hercegovini, što potvrđuju podaci prema kojima je potrošnja korisnika iz naše zemlje porasla za čak 22 odsto.

Prema procjenama servisa DžusiSerč (JuicySearch), koje prenosi Blumberg Adrija, korisnici iz BiH su tokom finansijske 2025. godine, odnosno u periodu od decembra 2024. do novembra 2025. godine, na ovoj platformi potrošili oko 2,7 miliona dolara, što je više od 4,8 miliona konvertibilnih maraka.

Riječ je o rastu od čak 22 odsto u odnosu na godinu ranije. To znači da su korisnici iz BiH na sadržaj za odrasle na ovoj platformi dnevno u prosjeku trošili oko 13.280 KM.

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Najveći dio potrošnje zabilježen je u većim gradskim centrima. Sarajevo i okolina ubjedljivo prednjače sa potrošenih 1,06 miliona KM, dok je Banja Luka na drugom mjestu sa oko 435.000 KM.

Korisnici iz Mostara potrošili su oko 105.000 dolara, odnosno gotovo 189.000 KM, što predstavlja rast od četiri odsto u odnosu na prethodni obračunski period.

Iako podaci pokazuju značajan rast potrošnje u BiH, iznosi su i dalje znatno manji nego u susjednim zemljama.

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Ukupna potrošnja u šest zemalja regiona premašila je 35 miliona dolara, a među zemljama sa najvećom potrošnjom su:

Hrvatska – 11,6 miliona dolara

Slovenija – 10,3 miliona dolara

Srbija – 8,9 miliona dolara

Važno je naglasiti da navedeni iznosi ne predstavljaju direktno potvrđene bankovne transakcije.

Servis DžusiSerč svoje procjene zasniva na analizi zvaničnih i javno objavljenih finansijskih izvještaja kompanije koja upravlja platformom OnliFens, dok se geografska raspodjela potrošnje po državama i gradovima izračunava na osnovu obima i analize internet pretraga.

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Jedna od najpoznatijih osoba iz regiona koja ima nalog na OnliFensu je Mirjana Pajković, bivša funkcionerka i vršilac dužnosti generalne direktorke Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava Crne Gore.

Ona je nalog na ovoj platformi otvorila u martu 2026. godine.