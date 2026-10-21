Cijene rastu, a običaji ostaju: Koliko košta odlazak na slavu?

Promjene na globalnom nivou reflektovale su se na cijeli svijet, a sa njima kao i uvijek došla su i poskupljenja.

Koliko je novca potrebno da se spremite za slavu, a koliko da odete nekom u goste, zavisi, ali u prosjeku radi se o minimalno 50 KM.

Ukoliko ste nekome krenuli na slavu, rođendan ili neko drugo okupljanje za flašu pića, kafu, šećer i možda neko voće ili još neku čokoladu za najmlađe, ukoliko budete imali sreće daćete 50 KM, a ukoliko ne budete tražili one najjeftinije opcije, račun na kasi će vas šokirati.

„Ostaje nada da neće doći do povećanja cijene električne energije i da će sve ostati kako je za sada rečeno i da će hidropotencijal i sve ovo što očekujemo u narednom periodu biti povoljnije i da neće doći do drastičnog povećanja električne energije jer svjedoci smo da ako električna energija poskupi privrednim društvima to se i te kako onda odražava i na građane“, rekla je za ATV Murisa Marić, izvršni direktor Udruženja potrošača „DON“, Prijedor.

Kako Marićeva navodi građani će osjetiti promjene u potrošačkoj korpi te ukoliko u martu dođe do poskupljenja i građanima, te promjene će izazvati lančanu reakciju jer sva preduzeća zavisna od električne energije povećaće svoje cijene.

„Dakle, nikad ne ide jedno povećanje samo, nego, povećava se i sve ostalo i mislim da ovaj sam po sebi je već potežak jer imamo mnogo obaveza i to će samo po sebi otežati stvari. Priča o povećanju cijene električne energije vidimo da je izazvala burne reakcije među građanima jer se svi plaše tih povećanja“, poručuje Marićeva.

Poklon kesa

Poklon i nije uvijek obavezan, ali pošto smo mi robovi navika, te kako kaže Marićeva sami sebi smo na neki način nametnuli ovu obavezu, neophodno je u tom slučaju i izdvojiti novac.

„Navikli smo da ne idemo praznih ruku nekom domaćinu, tako da danas, bilo šta, flaša vina, pola kilograma kafe, šećer, neka bombonjera pa ako imamo tamo i neku djecu, onda idu i čokolade i to zna otići daleko više od 50 maraka, ukoliko ne kupujemo one najjeftinije proizvode“, govori Marićeva.

Prema njenim riječima, primjetno je da sva pomenuta poskupljenja uticala su i na kafu, čija cijena za pola kilograma odavno je prešla 10 KM, a kafa je kao proizvod neizbježna od poklona, svakodnevnice i kao takva je najviše poskupila.

„Tu su apsolutno i svi konditorski proizvodi, koji su većinom iz uvoza i zbog toga skuplji. Danas i neku flašu najobičnijeg vina nećemo naći ispod 10 KM. Na njih ne obraćamo možda svaki dan pažnju, ali kada dođu ove svetkovine, svakako da ćemo vidjeti kako te cijene zapravo stoje i kako se iznijeti s njima“, govori Marićeva.

Kolika plata je dovoljna?

Aktuelna tema u BiH jeste prosječna, minimalna i plata sam po sebi te, kako Marićeva kaže jedna plata ne može pokriti ni trećinu potrošačke korpe.

„Ovdje imamo taj problem da se u toku mjeseca nečega trebamo odreći kako bi se zadovoljile neke druge potrebe. Tako da je danas sve diskutabilno i mislim da se danas svaka marka važe i u šta ćemo je upotrijebiti ovaj mjesec. Međutim, svjedoci smo upravo tih promjena. Bile su zadušnice, idu slave i to cvijeće koje se nosi na groblje danas niste našli ispod 10 KM“, govori Marićeva.

Da bi se uspjelo izaći na kraj s troškovima tokom mjeseca, neophodno je jako dobro planirati, a da bi zadovoljila potrebe i izdatke trenutna plata treba biti daleko veća.

Bez plana se u mjesec ne može ulaziti posebno porodica gdje žive i djeca, kojima je potrebna odjeća, stvari za školu, računi, hrana, krediti pa na kraju i odlasci na događaje poput rođendana, svadbi, slava pa i sahrana.