Priječani u problemima: Rupe na putevima, stara vodovodna mreža i brojna klizišta

Tokom ljeta mještani Priječana vodili su bitku sa nestašicom vode, a sada muče muku sa lošom infrastrukturom, koja ne prati očekivani razvoj zajednice.

„U Priječanima imamo rekonstrukciju glavne saobraćajnice u dionici od nekih 500 metara. Ono što brine mještane Priječana jeste sama dinamika radova. Mašina nema na terenu, a lokacije na kojima se izvode radovi nisu obezbijeđene kako bi trebalo“, rekao je za ATV David Ponorac, predsjednik Savjeta mjesne zajednice.

Na pomenutom potezu nalazi se i područna škola „Jovan Dučić“, a što znači da se tim dijelom svakodnevno kreću djeca i tako dovode u rizik među iskopima i ogromnim rupama.

„Ono što nas najviše zabrinjava je to što u kontinuitetu imamo probleme sa vodosnabdijevanjem. Već nekoliko godina imamo uvođenje restrikcija, a cijevi kojima se snabdijevamo stare su preko 70 godina. Kada je projektovana ta vodovodna mreža u planu je bilo stotinu domaćinstava, mi danas imamo 1.000 domaćinstava u Priječanima, a što znači da ta vodovodna mreža ne može podnijeti ni blizu samu količinu potrošnje“, govori Ponorac.

Mještani uredno plaćaju vodu po utrošku, a najmanje, kako kaže Ponorac, što Gradska uprava i banjalučki Vodovod za njih mogu učiniti je obezbijediti redovno vodosnabdijevanje.

„Najviše nas zabrinjava to što imamo rekonstrukciju saobraćajnice u okviru koje se gradi vodovodna mreža, nova mreža slivnih kanala, nova mreža fekalnih kanala i to rješava oko 80 odsto infrastrukturnih problema za sve mještane Priječana. Imamo prekid u kontinuitetu. Imamo novu saobraćajnicu pa jedan kilometar stare saobraćajnice pa ovo je lokacija na kojoj se ponovo rekonstruiše saobraćajnica. Taj prekid će biti razlog ponovnog nestajanja vode jer će ta stara vodovodna mreža u dužini od jedan kilometar ponovo snabdijevati sva domaćinstva u Priječanima“, govori Ponorac.

U ponedjeljak je održan sastanak Savjeta mjesne zajednice gdje je napravljen spisak prioriteta mjesne zajednice te kada se pogleda u spisak prioriteta tokom prethodnih godina, oni su ostali isti, odnosno nepromijenjeni jer godinama nisu bili riješeni, odnosno realizovani.

„Odgovor je da će se u skladu sa usvojenim budžetom i sa mogućnostima nadležnih odjeljenja rješavati naši problemi. Mi takođe imamo aktivna klizišta. Jedno je u Hilandarskoj ulici, koje se četvrti put rekonstruiše, jedno je totalno uništilo autobusko stajalište, odnosno nema više uopšte prostora da se postai autobusko stajalište na rekonstruisanoj saobraćajnici. Imamo klizište u Ulici Mome Kapora, koje je neadekvatno sanirano. Imamo klizište u Ulici Danila Bate Stojkovića koje ugrožava porodičnu kuću i porodica strahuje svakim danom sve više, šta će se desiti“, govori Ponorac.

Radovi na glavnoj saobraćajnici ne idu planiranom dinamikom te mještani strahuju da će dolaskom hladnijih dana radovi utihnuti i dovesti ih u probleme kada je prohodnost u pitanju.

„Priječani imaju oko 1.00 domaćinstava i oko 3.000 stanovnika i sve više mladih bračnih parova i sve više upisanih prvačića, a važno je napomenuti da se djeca školuju u privremeno napravljenom objektu iz 1969. godine i ovo je područna jedinica područne škole i mislim da imamo kapaciteta za samostalnu obrazovnu ustanovu“, govori Ponorac.

Kako on navodi ukoliko bi se konačno završila rekonstrukcija glavne saobraćajnice to bi mnogo olakšalo svakodnevnicu te je napomenuo da u Priječanima postoji pet kilometara makadama, koje redovno nadležnima navode za sanaciju. Tokom kišnih sezona tu su poplave zbog neredovnog održavanja slivnika i ne postavljanja cijevi sa većom propusnom moći.

„Kada imamo kišnu sezonu tada imamo probleme sa makadamskim putevima gdje se naprave vododerine i moraju se ponovo sanirati, a rješenje bi bio u asfaltiranju“, jasan je Ponorac.