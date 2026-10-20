Grad Banjaluka budžetskim korisnicima duguje preko 80 miliona KM?

Kada će se održati redovna sjednica Skupštine grada Banjaluka i koje će se sigurno tačke naći na njoj još uvijek nije jasno.

Gradonačelnik Banjaluke, Draško Stanivuković kaže da treba vremena da se sve „upakuje“ pa potop će obavijestiti predsjednika banjalučke Skupštine da sazove sjednicu.

Treba vremena

„To su zahtjevni dokumenti i to ne ide tako jednostavno. Mi vjerujemo da to možemo da upakujemo u jedan okvir, koji je valjan i dobar, da kažem do kraja ove sedmice, kada ćemo kontaktirati predsjednika Skupštine i kada ćemo zakazati redovnu Skupštinu sa rebalansom i Nacrtom budžeta“, rekao je gradonačelnik Draško Stanivuković.

Dok se prvi čovjek Banjaluke pravda tim da je riječ o zahtjevnim i složenim procesima, predsjednik Skupštine grada Banjaluka, Ljubo Ninković, nije upućen u planove gradonačelnika.

Kada će se održati sjednica?

Kako nam je Ninković rekao, neophodno je da gradonačelnik kao ovlašteni predlagač dostavi u skupštinsku proceduru materijal da bi se stvorili uslovi za sazivanje Kolegijuma na kome bi odbornici utvrdili Dnevni red i zakazali termin redovne sjednice, a za šta je u prosjeku potrebno desetak dana.

„Ja ne znam šta je sa gradonačelnikom. Da li je razočaran u svoj izborni rezultat ili je bolestan. Ja sam spreman sazvati Kolegijum i riješiti pitanje sjednice u onom trenutku kada se on udostoji da dostavi materijale“, poručuje Ninković.

Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta

Kako nam je kazao predsjednik banjalučke Skupštine, Grad Banjaluka je odbornicima, ali i cjelokupnoj javnosti dužan skoro dvije godine informacije o Konsolidovanom izvještaju o izvršenju budžeta.

Prema riječima predsjednika Skupštine grada Banjaluka, gradonačelnik, odnosno Grad Banjaluka odbornicima nije dostavio Konsolidovani izvještaj za pola 2024. godine, odnosno prvih šest mjeseci, cjelokupnu 2025. godinu i prvih pola godine 2026. godine, a što prostom računicom dođe do skoro dvije godine bez informacija gdje je i u koje svrhe utrošen novac građana Banjaluke.

Prema Zakonu o budžetskom sistemu Republike Srpske, a kako tvrdi i sam Ninković, gradonačelnik je bio u obavezi da do 30. septembra dostavi Konsolidovani izvještaj za prvih šest mjeseci tekuće godine, a što se nije desilo, kada je riječ o 2026.

Dobro, bila je kampanja...

S druge strane, prema gore pomenutom zakonu, do 31. maja 2027. godine gradonačelnik će biti dužan dostaviti Konsolidovani izvještaj za cjelokupnu 2026. godinu. Da li će to tad uraditi na vrijeme, ostaje da vidimo.

Budžetski korisnici

„Prema nekim informacijama, koje dolaze do mene, Grad Banjaluka trenutno, budžetskim korisnicima duguje preko 80 miliona KM“, rekao je Ninković.

Prema riječima predsjednika banjalučke Skupštine, reakcija Grada bi bila neophodna kako bi se što prije realizovale stvari sa kojima se čeka, a za koje su u nekim trenucima gradski predstavnici radili sve da ih dobiju, poput kredita.

Tako Ninković navodi da nije poznato ni danas gdje je utrošen kredit usvojen u junu za probleme banjalučkog Vodovoda, odnosno skoro 7 miliona evra, kao ni 18 miliona KM kredita.

Podsjećanja radi, Skupština grada Banjaluka odobrila je na vanrednoj sjednici, 18 milion KM kredita za finansiranje kapitalnih investicija, tačnije za rekonstrukciju 4 lokacije u centru grada, uključujući Gospodsku ulicu.

„Dakle, novac je usvojen, odobren, gdje je završio i da li je potrošen za nešto ne zna se. Ne vidimo da Vodovod nešto mnogo rješava, i gdje je nestao toliki novac, da li je potrošen nemamo informacije“, govori Ninković.

Dalje, kako navodi Ninković, neophodno je održati sjednicu, jer postoji mnoštvo pitanja koja i dalje vise u vazduhu dok građani čekaju milost pojedinaca.

Tako pitanje banjalučke Toplane i grijanja u Banjaluci je upitno s obzirom da Eko toplane imaju zalihe drvne sječke do 31. decembra, a za kasnije, nije poznato ni šta će ni kako, tako da bi Banjalučani mogli pipati hladne radijatore.

Pored budžetskih korisnika, projekata i drugih, koji poslu ili zavise na neki način od grada tu su i javne ustanove, koje muče muku sa finansijama, kada je riječ o Gradu Banjaluka.

„Javne ustanove su u problemu jer nije doznačen novac za redovno trošenje“, kako navodi Ninković.

Kako izmiriti dugove?

Prema riječima predsjednika banjalučke Skupštine, najavljeno širenje naplate parkinga u Banjaluci je zapravo način izmirivanja dugova i nedostatka potrošenog novca.

„Proširena naplata parkinga nije ništa drugo nego namjera da se pokriju nedostaci“, jasan je Ninković.

Podsjećanja radi, prije par dana Banjalučani su dobili vijest od nadležnih Grada Banjaluka da će doći do proširenja zone naplate parkiranja na još 38 gradskih ulica.

Iz Gradske uprave navode da je cilj ove odluke bolja organizacija parkiranja.

I dok se širi naplata, ali ne i parking mjesta i dok gradonačelnik sakupi sve formulare, dokumente i dok se vidi gdje je „zapelo“ za Konsolidovanim izvještajem, građani će se morati strpiti još malo, a šta će se od pomenutog naći na narednoj sjednici, ostaje da vidimo.