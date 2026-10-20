Opština u Srpskoj za višečlane porodice uplaćuje 45.000 KM

Autor:ATV redakcija
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Opština Istočna Ilidža uplatiće ove godine 45.000 KM višečlanim porodicama, najavljeno je iz Opštinske uprave.
Sredstva će na mjesečnom nivou dobijati 23 višečlane porodice, od kojih je 20 sa po četvoro djece, te po jedna sa petoro, šestoro i sedmoro djece.
"Ova podrška predstavlja jedan od načina na koji opština nastoji da pomogne višečlanim porodicama i doprinese stvaranju boljih uslova za njihov život", navodi se u saopštenju.
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