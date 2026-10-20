Opština u Srpskoj za višečlane porodice uplaćuje 45.000 KM

Sredstva će na mjesečnom nivou dobijati 23 višečlane porodice, od kojih je 20 sa po četvoro djece, te po jedna sa petoro, šestoro i sedmoro djece.

"Ova podrška predstavlja jedan od načina na koji opština nastoji da pomogne višečlanim porodicama i doprinese stvaranju boljih uslova za njihov život", navodi se u saopštenju.