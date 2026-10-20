Peskov: Moskva i Vašington moraju da obnove dijalog o strateškoj stabilnosti

Rusija i SAD hitno moraju da obnove dijalog o strateškoj stabilnosti i nuklearnom razoružanju, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

On je odgovorio na pitanje novinara da li Rusija smatra da je neophodno uvrstiti pitanje strateške stabilnosti u dnevni red budućeg bilateralnog sastanka Rusije i SAD.

"O tome smo govorili u više navrata. Na različitim nivoima smo obnavljali i potvrđivali naše uvjerenje da je neophodno hitno obnoviti dijalog o pitanjima strateške stabilnosti i nuklearnog razoružanja. To je izuzetno važna tema za globalnu bezbjednost", istakao je Peskov.

On je upozorio da je svjetska zajednica nakon dugo vremena ostala bez pravnog okvira u oblasti strateške stabilnosti, što bi moglo biti izuzetno opasno.

"Pregovore treba započeti unaprijed, jer su oni, u svakom slučaju, toliko složeni da će trajati prilično dugo. To se već sada može predvidjeti", naveo je Peskov.

On je napomenuo da Rusija i SAD u dijalogu o strateškoj stabilnosti neće moći da zanemare ni nuklearne arsenale Velike Britanije i Francuske.

Prema njegovim riječima, Moskva se nada da će u bliskoj budućnosti biti organizovan sastanak ruskog predsjednika Vladimira Putina sa specijalnim izaslanikom američkog predsjednika Stivenom Vitkofom.

"Nadamo se da će Vitkof moći uskoro da obavijesti predsjednika Putina o kontaktima sa Ukrajincima i Evropljanima, kao i da nastavi razmjenu signala između Vašingtona i Moskve o nizu veoma važnih tema", naglasio je Peskov, komentarišući najavu norveške Vlade da će se Vitkof u Oslu sastati sa finskim predsjednikom Aleksanderom Stubom i ukrajinskim predsjednikom Vladimirom Zelenskim, uz onlajn učešće specijalnog izaslanika SAD Džareda Kušnera.

Peskov je ponovio da Moskva izrazito cijeni posredničke napore SAD u pronalaženju rješenja za ukrajinsku krizu.

Govoreći o potencijalnom predstavniku Ukrajine na pregovorima, Peskov je naglasio da je za Rusiju važno da Kijev na pregovorima predstavlja legitiman i pouzdan predstavnik, koji je spreman da preuzme odgovornost i donosi odluke o okončanju sukoba.

Kada se radi o odnosima sa EU, on je iznio stav Rusije da nije moguće uspostaviti saradnju bez dijaloga i da Evropa treba da razjasni svoj stav o komunikaciji sa Moskvom.

"Međutim, sama /visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbjednost/ Kaja Kalas izjavila je više puta da se protivi bilo kakvom dijalogu. Shodno tome, evropske diplomate treba da razjasne svoje stavove i vjerovatno jedni drugima objasne kako namjeravaju da uspostave određene oblike saradnje bez dijaloga. Sa naše tačke gledišta, to je nemoguće", rekao je Peskov.

Komentarišući dokument EU i intervju sa Kalasovom, u kojem se navodi da Unija namjerava da uspostavi poseban centar za praćenje ruskih naftnih brodova i aktivnosti podmornica na Arktiku u okviru nove strategije za jačanje svog vojnog prisustva u tom regionu, Peskov je upozorio da Arktik ne bi trebalo da bude područje sukoba.

"Arktik ne bi trebalo da bude zona sukoba. Naprotiv, trebalo bi da bude prostor uzajamno korisne saradnje", zaključio je Peskov, prenosi Srna.