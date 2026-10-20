"Elmedin će proći kao el-Mudžahedin, el-Šmitedin"

Ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković ne želi da da saglasnost za održavanje izbora u diplomatskim predstavništvima Srbije u BiH. Podršku uslovljava svojim tačkama za koje traži saglasnost od Savjeta ministara.

Predsjednik NSRS Nenad Stevandić poručuje da će Elmedin proći kao i el-mudžahedin, el-Šmitedin i svi oni koji su ovdje radili stvari koje uznemiravaju građane, unose podjele i najavljuju sukobe.

"Mi nikada nismo napakostili nekome u FBiH, nismo osporavali nešto što je FBiH važno niti smo to povezivali sa nekim drugim procesima ili nesuglasicama. Mislim da gospodin Konaković neće uspjeti da napravi novu krizu na Balkanu jer je on u bijesu kao izbrni gubitnik. Sa ove narodu razumljive priče, mislim da će Elmedin proći kao i el-mudžahedin, el-Šmitedin i svi oni koji su ovdje radili stvari koje uznemiravaju građane, unose podjele i najavljuju sukobe. Nadam se da ni Bošnjacima nije u interesu da idu za onima koji najavljuju sukobe i koje žele da zarate sa svojim komšijama", rekao je predsjednik NSRS Nenad Stevandić.

Lider SNSD-a Milorad Dodik kaže ako Savjet ministara ne da saglasnost za održavanje izbora, da ćemo ući u tešku spiralu međusobnog nerazumijevanja koja ništa dobro ne donosi u BiH.

"Elmedin Konaković nije BiH. To je samo još jedan dokaz koliko se privatizovala ta priča. Oni još nisu naučili da je to najviše protiv ideje BiH. Ako je neko napisao u ustavu da je BiH zajednički stav svih, onda ne može da bude samo stav Elmedina, nego može da bude smao stav instituta. Razumijem da on kao nešto diktira, ne uvažavajući konstitutivni narod. Mi Srbi hoćemo da glasamo, imamo pravo na to", rekao je Dodik.

Savjet ministara BiH danas će prvo održati 88. vanrednu telefonsku sjednicu sa tačkama Ministarstva spoljnih poslova, a poslijepodne i sjednicu po zahtjevu ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Staše Košarca o glasanju državljana Srbije u BiH.

Konaković podršku prijedlogu Staše Košarca uslovljava tačkama koje on želi da progura. U odlasku sa funkcije, zanimaju ga imenovanja, rekonstrukcije i opremanje objekata diplomatsko-konzularne mreže BiH.