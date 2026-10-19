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Konaković prijeti: Isprazniću Ambasadu Srbije ako organizuju izbore u BiH

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19.10.2026 17:40

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Конаковић пријети: Испразнићу Амбасаду Србије ако организују изборе у БиХ
Foto: Anadolu/Stipe Majic

Elmedin Konaković, još uvijek ministar inostranih poslova u Savjetu ministara, namjerava da blokira Ambasadu Srbije da organizuje izbore u BiH za državljane Srbije.

On ovo poručuje nakon informacije da je zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac zatražio vanrednu telefonsku sjednicu sa zahtjevom za davanje saglasnosti da se na teritoriji BiH otvore biračka mjesta za glasanje na parlamentarnim izborim u Srbiji i omogući državljanima te zemlje da glasaju.

U obrazloženju zahtjeva je navedeno da je Ambasada Srbije u BiH notom od 28. septembra obavijestila Ministarstvo inostranih poslova u Savjetu ministara da će u Srbiji 25. oktobra biti održani parlamentarni izbori, sa zahtjevom za davanje saglasnosti da se na teritoriji BiH omogući glasanje i otvore biračka mjesta.

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Konaković prijeti da od toga nema ništa o da će Bošnjaci u Savjetu ministara blokirati tu odluku, takođe, uputio je i prijetnje.

"Ako se slučajno usude da organizuju izbore bez dozvole, do petka ću isprazniti Ambasadu Srbije. Oni koji krenu u takvu realizaciju bez dozvole MVP i VMBiH biće nepoželjne osobe u BiH u skladu sa mogućnostima i zakonom za koji sam pokazao da imam ovlasti. Poslao sam poruku ministru Marku Đuriću i upozorio ga na ovo što se dešava, rekao je Konaković za Vijesti.ba.

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On tvrdi da je njegovo ministarstvo pripremilo potrebni materijal, ali, traži da ministri iz SNSD-a odblokiraju određene tačke. Konaković želi da kupuje objekte za diplomatsko-konzularnu mrežu i da imenuje atašee u pojedinim evropskim državama.

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac je rekao da neće odustati od zahtjeva da se državljanima Srbije omogući da 25. oktobra glasaju u BiH na parlamentarnim izborima u Srbiji, kao i da će Republika Srpska adekvatno odgovoriti, ako to ne bude riješeno.

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Elmedin Konaković

Staša Košarac

Savjet ministara BiH

Ambasada Srbije

izbori

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