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Cvijanović sa Ginkelom o proteklim izborima

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19.10.2026 14:41

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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић разговарала је данас са отправником послова Амбасаде Сједињених Држава у БиХ Џоном Гинкелом о протеклим изборима и предстојећем процесу формирања власти.
Foto: Srna

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović razgovarala je danas sa otpravnikom poslova Ambasade Sjedinjenih Država u BiH Džonom Ginkelom o proteklim izborima i predstojećem procesu formiranja vlasti.

"Tokom sastanka smo razgovarali o daljem unapređenju odnosa sa SAD, uključujući jačanje saradnje u svim oblastima koje su u zajedničkom interesu", navela je Cvijanovićeva na "Iksu".

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Tagovi :

Džon Ginkel

Željka Cvijanović

izbori

Sastanak

Ambasada SAD u BiH

Komentari (1)

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