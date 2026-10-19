Cvijanović sa Ginkelom o proteklim izborima

Autor:ATV redakcija
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Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović razgovarala je danas sa otpravnikom poslova Ambasade Sjedinjenih Država u BiH Džonom Ginkelom o proteklim izborima i predstojećem procesu formiranja vlasti.
"Tokom sastanka smo razgovarali o daljem unapređenju odnosa sa SAD, uključujući jačanje saradnje u svim oblastima koje su u zajedničkom interesu", navela je Cvijanovićeva na "Iksu".
Sa otpravnikom poslova Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH Džonom Ginkelom razgovarala sam danas o proteklim izborima i predstojećem procesu formiranja vlasti.
Tokom sastanka smo razgovarali o daljem unapređenju odnosa sa SAD, uključujući jačanje saradnje u svim oblastima koje su u zajedničkom interesu.— Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) October 19, 2026
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