Cvijanović sa Ginkelom o proteklim izborima

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Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović razgovarala je danas sa otpravnikom poslova Ambasade Sjedinjenih Država u BiH Džonom Ginkelom o proteklim izborima i predstojećem procesu formiranja vlasti.

"Tokom sastanka smo razgovarali o daljem unapređenju odnosa sa SAD, uključujući jačanje saradnje u svim oblastima koje su u zajedničkom interesu", navela je Cvijanovićeva na "Iksu". Sa otpravnikom poslova Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH Džonom Ginkelom razgovarala sam danas o proteklim izborima i predstojećem procesu formiranja vlasti. Tokom sastanka smo razgovarali o daljem unapređenju odnosa sa SAD, uključujući jačanje saradnje u svim oblastima koje su u zajedničkom interesu. — Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) October 19, 2026

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