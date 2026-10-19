Profesorica iz Tuzle osuđena na godinu dana zatvora

Opštinski sud u Cazinu donio je prvostepenu nepravosnažnu presudu kojom je Nerminu Hadžigrahić iz Tuzle osudio na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine zbog produženog krivičnog djela krivotvorenja službene isprave.

Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona u avgustu 2025. godine optužilo je profesoricu iz Tuzle da je, u svojstvu predavača više nastavnih predmeta na studijskom programu „Sestrinstvo“ na Visokoj međunarodnoj školi Cazin, svojim potpisom ovjerila poslovne isprave s neistinitim sadržajem.

Naime, u periodu od 2017. do 2019. godine, kao profesorica odgovorna za sprovođenje nastavnog procesa i ocjenjivanje studenata, svojim potpisom ovjerila je prijave za polaganje ispita i spiskove studenata koji su polagali završne ispite iz više predmeta na navedenom studijskom programu, iako je znala da su u tim dokumentima navedeni neistiniti podaci.

U prijavama i spiskovima bilo je navedeno da je više studenata pristupilo polaganju različitih ispita i uspješno ih položilo, iako ti studenti u stvarnosti nisu ni pristupili ispitima niti su ih položili.

Riječ je o nepravosnažnoj presudi na koju stranke imaju pravo žalbe Kantonalnom sudu u Bihaću u roku od 15 dana od dana prijema presude.