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Policajac povrijeđen pri hapšenju Bijeljinca

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19.10.2026 13:44

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полиција, МУП РС, увиђај
Foto: ATV

Bijeljinska policija uhapsila je Đ.J. iz tog grada kod koga su pronašli i oduzeli oko 90 grama marihuane, a prilikom hapšenja je pružao aktivan otpor pri čemu je povrijeđen jedan policajac.

U PU Bijeljina navode da se Đ.J. na teret stavlja da je počinio krivična djela sprečavanje ovlaštenog lica u vršenju službene dužnosti i neovlaštena proizvodnja i promet droge.

”Policijski službenici su u kasnim večernjim satima na području Bijeljine kontrolisali Đ.J. koji je počeo da pruža aktivan otpor usljed čega je jedan policijski službenik zadobio povrede šake i potkoljenice”, saopštila je PU Bijeljina.

Dodaju da je prilikom pretresa Đ.J. pronađena i oduzeta kesa u kojoj se nalazilo više manjih paketića sa marihuanom.

O svemu je obaviješten postupajući tužilac, koji je naložio da se nakon kompletiranja i dokumentovanja nadležnom tužilaštvu dostavi izvještaj o počinjenim krivičnim djelima.

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Tagovi :

hapšenje

PU Bijeljina

Bijeljina

povrijeđen policajac

trgovina drogom

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