Haos u noćnom klubu kod Jelaha: 38 povrijeđenih, jedna osoba zadobila teške povrede

Autor:ATV redakcija
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Jedna osoba teško je povrijeđena, dok je još 37 zadobilo lakše tjelesne povrede u incidentu koji se nešto poslije ponoći dogodio u ugostiteljskom objektu „VIP Club“ kod Jelaha.
Prema informacijama koje je objavio portal Kliks, nepoznate osobe su u objekat, u kojem se nalazio veći broj gostiju, bacile sredstvo za koje se sumnja da je suzavac.
Portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Lejla Ekinović potvrdila je za Kliks da je policija u Tešnju o događaju obaviještena u nedjelju, 18. oktobra, u 00.10 časova.
Odmah po zaprimanju prijave policijske patrole upućene su na mjesto događaja, gdje su evakuisale goste iz objekta i pružile im pomoć. Zbog posljedica izlaganja nepoznatoj supstanci više osoba zatražilo je medicinsku pomoć.
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O dramatičnim scenama koje su uslijedile nakon bacanja sumnjivog sredstva ranije je pisao portal Crna hronika. Prema njihovim nezvaničnim saznanjima, među gostima je zavladala panika, a pojedini su izgubili svijest.
Isti izvor navodi da su se prisutni žalili na gušenje, snažan kašalj, otežano disanje i peckanje očiju, nosa i grla. Kod nekih su se, prema tim informacijama, javili i vrtoglavica i dezorijentacija.
Na mjestu incidenta obavljen je uviđaj, a o svemu je obaviješten nadležni tužilac.
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Policija nastavlja istragu kako bi utvrdila ko je odgovoran za bacanje sumnjivog sredstva, kao i sve okolnosti događaja koji se istražuje kao krivično djelo izazivanje opšte opasnosti.
Motiv incidenta za sada nije poznat.
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