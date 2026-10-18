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Haos u noćnom klubu kod Jelaha: 38 povrijeđenih, jedna osoba zadobila teške povrede

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18.10.2026 20:24

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Ноћни клуб у Јелаху након што је бачен сузавац
Foto: Instagram/Crna-Hronika.info

Jedna osoba teško je povrijeđena, dok je još 37 zadobilo lakše tjelesne povrede u incidentu koji se nešto poslije ponoći dogodio u ugostiteljskom objektu „VIP Club“ kod Jelaha.

Prema informacijama koje je objavio portal Kliks, nepoznate osobe su u objekat, u kojem se nalazio veći broj gostiju, bacile sredstvo za koje se sumnja da je suzavac.

Portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Lejla Ekinović potvrdila je za Kliks da je policija u Tešnju o događaju obaviještena u nedjelju, 18. oktobra, u 00.10 časova.

Odmah po zaprimanju prijave policijske patrole upućene su na mjesto događaja, gdje su evakuisale goste iz objekta i pružile im pomoć. Zbog posljedica izlaganja nepoznatoj supstanci više osoba zatražilo je medicinsku pomoć.

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O dramatičnim scenama koje su uslijedile nakon bacanja sumnjivog sredstva ranije je pisao portal Crna hronika. Prema njihovim nezvaničnim saznanjima, među gostima je zavladala panika, a pojedini su izgubili svijest.

Isti izvor navodi da su se prisutni žalili na gušenje, snažan kašalj, otežano disanje i peckanje očiju, nosa i grla. Kod nekih su se, prema tim informacijama, javili i vrtoglavica i dezorijentacija.

Na mjestu incidenta obavljen je uviđaj, a o svemu je obaviješten nadležni tužilac.

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Policija nastavlja istragu kako bi utvrdila ko je odgovoran za bacanje sumnjivog sredstva, kao i sve okolnosti događaja koji se istražuje kao krivično djelo izazivanje opšte opasnosti.

Motiv incidenta za sada nije poznat.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Jelah

Suzavac

Noćni klub

incident

Tešanj

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