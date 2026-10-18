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EU na najvećoj prekretnici u svojoj istoriji?

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18.10.2026 19:17

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Европска унија Брисел
Foto: ATV

Rat u Ukrajini, energetska i bezbjednosna pitanja, migracije, ekonomski pritisci i jačanje političkih podjela, samo su neki od izazova sa kojima se suočava Evropska unija.

Jača je nego ikada, ali i najnestabilnija do sada, izložena spoljnim i unutrašnjim pritiscima, ovako je Ursula fon der Lajen počela svoj govor o stanju Evropske unije pred Evropskim parlamentom.

„Suočeni smo sa svijetom koji je otvoreno neprijateljski nastrojen. Agresija u vidu teritorijalnog rata bijesni na našem kontinentu, a drugi sukobi su izbili u našoj blizini. Ipak, naš put je jasan: izgradnja nezavisne Evrope koja ima snagu da djeluje. Naš trgovinski deficit sa Kinom sada iznosi milijardu evra dnevno. Dostignuta je prekretnica. Neki kažu da se nazire drugi ’kineski šok’, ali on je već tu. To se vidi u našim zajednicama i fabrikama širom Unije. Ovakvo stanje je neodrživo“, poručila je predsjednica Evropske komisije, Ursula Fon der Lajen.

Obrad Kesić upozorava na ozbiljan gubitak pravca unutar same EU. Smatra da se Brisel suočava sa krizom kakva nije viđena od osnivanja Evropske zajednice, a glavni krivac je trenutni politički establišment.

"Raspoloženje za migraciju se potpuno promjenilo, samo što politički establišment i u Njemačkoj i u Evropskoj uniji još nisu prihvatili da narod, građani zemalja članica EU oni ne žele otvorene granice“, rekao je ambasador i Šef misije BiH pri EU, Obrad Kesić.

„Evropskoj uniji zbog sopstvenih problema prosto treba politika proširenja, jer politika proširenja je najuspješnija politika u istoriji EU i ta politika proširenja u stvari amortizuje unutrašnje probleme i omogućava EU da ipak ide naprijed i da se bavi sa sobom na jedan aktivniji način“, rekao je spoljnopolitički analitičar i diplomata, Zoran Milivojević.

EU nije pred propašću, ali se nalazi na najvećoj prekretnici u svojoj istoriji. Rat na granicama, ekonomsko zaostajanje za Kinom i Amerikom, te unutrašnje političke svađe jasno pokazuju da stari način funkcionisanja više ne donosi rezultate, zaključuju analitičari.

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Evropska unija

Ursula fon der Lejen

Ukrajina

rat

migracije

ekonomija

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