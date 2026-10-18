Filipo pozvao Makrona da povuče ostavku usljed nemira

Lider francuske stranke "Patriote" Florijan Filipo pozvao je francuskog predsjednika Emanuela Makrona da podnese ostavku nakon masovnih nemira i sukoba tokom protesta.

"Da bismo izašli iz haosa, moramo ukloniti izdajnike sa vlasti - Makron mora da podnese ostavku. Moramo obnoviti državnost i povratiti nacionalni suverenitet", napisao je Filipo na "Iksu".

Filipo, koji je i predsjednički kandidat, optužio je francuske vlasti da decenijama omogućavaju masovnu ilegalnu migraciju u Francusku, koja je prouzrokovala mnoge probleme i pad standarda.

Širom Francuske održavani su masovni protesti protiv sve većih poskupljenja i sve lošijeg kvaliteta života njenih građana. Pratili su ih žestoki sukobi demonstranata i snaga bezbjednosti, nemiri i vandalizam. Policija je protiv okupljenih koristila suzavac, šok-bombe i vodene topove.

Francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunez saopštio je danas da je broj privedenih tokom nereda u Francuskoj premašio 2.000, dok je povrijeđeno više od 600 pripadnika snaga bezbjednosti i vatrogasaca, prenosi Srna.