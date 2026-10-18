U Francuskoj će biti izložen dijamant koji je prije 100 godina pronađen u jabuci

Rijetki ružičasti dijamant prvi put će biti izložen u Francuskoj nakon gotovo stotinu godina, a posljednji put je javnosti prikazan prije krađe 1926. godine.

Krađa prije stotinu godina

Dijamant od devet karata, kruškolikog oblika, poznat pod nazivom „Grand Konde“ (Grand Condé), ukraden je tokom noćne provale u dvorac Šantiji u oktobru 1926. godine. Lopovi su ga sakrili u izdubljenu jabuku.

Dijamant je jedan od rijetkih kraljevskih dragulja koji su preživjeli Francusku revoluciju. Pronađen je nekoliko sedmica kasnije, nakon što je gladna sobarica u hotelu u kojem su lopovi odsjeli zagrizla upravo tu jabuku.

Nova izložba u muzeju Konde

Dijamant će ponovo biti izložen u muzeju Konde, u dvorcu Šantiji, do 3. januara.

Direktor muzeja Matje Deldik (Mathieu Deldicque) rekao je da priča o jabuci možda zvuči nevjerovatno, ali da su novine tog vremena opširno izvještavale o ovom događaju.

Deldik nije želio da otkrije za koji iznos je dijamant osiguran, ali je za Si-En-En (CNN) izjavio da su sprovedena opsežna naučna istraživanja njegovih svojstava kako bi se mogao jedinstveno identifikovati.

Izložba obuhvata i rezultate analiza, kao i do sada neviđenu arhivsku građu o istoriji dijamanta i njegovoj krađi.

Rijetki ružičasti dijamanti

Prirodni ružičasti dijamanti izuzetno su rijetki i često se prodaju za više desetina miliona dolara.

Prema podacima aukcijske kuće Sotbi (Sotheby's), najviša cijena postignuta za jedan takav dijamant na aukciji iznosila je 71,2 miliona dolara, koliko je plaćen 2017. godine.

Tačno porijeklo dijamanta „Grand Konde“ i dalje je nepoznato.

Prema podacima dvorca Šantiji, dijamant se prvi put pominje 1740. godine u popisu imovine Luja Anrija de Burbona, princa od Kondea.

(Indeks)