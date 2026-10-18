Njegova sumnja postala je jedna od najpoznatijih biblijskih priča: Sutra je Tomindan

Ovaj svetitelj najpoznatiji je po sumnji u Hristovo vaskrsenje, ali i po snažnom ispovijedanju vjere koje je uslijedilo nakon što je vidio vaskrslog Gospoda.

Ko je bio Sveti apostol Toma?

Sveti apostol Toma bio je jedan od dvanaestorice najbližih učenika Isusa Hrista. U hrišćanskom predanju poznat je i pod imenom Didim, što znači „blizanac“.

Prema Jevanđelju, Toma je bio među učenicima koji su pratili Hrista tokom njegove zemaljske propovijedi. Bio je spreman da pođe za njim i u opasnost, a njegove riječi iz Jevanđelja po Jovanu pokazuju odlučnost i privrženost učitelju.

Kada je Hristos odlučio da krene u Judeju, gdje mu je prijetila opasnost, Toma je ostalim učenicima rekao: „Hajdemo i mi da pomremo s njim“ (Jovan 11,16).

Ipak, upravo je Toma ostao upamćen po jednom od najpoznatijih događaja iz biblijskog kazivanja o Hristovom vaskrsenju

Nakon raspeća i vaskrsenja Isusa Hrista, vaskrsli Gospod javio se svojim učenicima. Toma tada nije bio sa njima, pa im nije povjerovao kada su mu rekli da su vidjeli Gospoda.

Rekao je da neće povjerovati dok ne vidi rane od klinova na Hristovim rukama i ne stavi ruku u njegova rebra.

Osam dana kasnije, prema Jevanđelju po Jovanu, Hristos se ponovo javio učenicima, ovoga puta i Tomi. Pozvao ga je da pogleda njegove rane i da se uvjeri, govoreći mu da ne bude nevjeran, nego vjeran.

Tada je Toma izgovorio čuvene riječi:

„Gospod moj i Bog moj!“ (Jovan 20,28)

Ovaj događaj ima posebno mjesto u hrišćanstvu jer pokazuje kako je Tomina sumnja prerasla u ispovijedanje vjere. Njegova priča podsjeća vjernike da pitanja i nedoumice mogu biti dio duhovnog puta, a da je suština u iskrenom traganju za istinom.

Kako je Sveti apostol Toma propovijedao hrišćanstvo?

Prema crkvenom predanju, nakon silaska Svetog Duha na apostole, Toma je dobio zadatak da širi Hristovo učenje u dalekoj Indiji. Na tom putu propovijedao je jevanđelje, okupljao vjernike i osnivao hrišćanske zajednice.

Predanje govori da je njegova misija bila ispunjena brojnim teškoćama i stradanjima. Na kraju je mučenički postradao u Indiji, gdje je, prema tradicionalnom predanju, ubijen kopljima. Mjesto njegovog stradanja povezuje se sa današnjim Čenajem, na jugu Indije.

Hrišćani u Indiji koji svoje porijeklo vezuju za ranu apostolsku misiju poznati su i kao hrišćani Svetog Tome.

Njihova tradicija predstavlja jedno od najznačajnijih istorijskih predanja o ranom širenju hrišćanstva van Rimskog carstva.

Molitva Svetom apostolu Tomi

Vjernici se mogu moliti Svetom apostolu Tomi tražeći pomoć u jačanju vjere, duhovnu snagu, mudrost i istrajnost u teškim trenucima.

Sveti apostole Toma, vjerni učeniče Hristov, moli Gospoda za nas da nam podari snažnu vjeru, čisto srce i mudrost da prepoznamo istinu.

Pomozi nam da u trenucima sumnje ne izgubimo nadu, da u iskušenjima ostanemo postojani i da kroz molitvu pronađemo mir i utjehu.

Moli Gospoda da sačuva naše porodice, podari nam zdravlje, slogu, ljubav i snagu da činimo dobra djela. Nauči nas da, poput tebe, iskreno ispovijedamo vjeru riječima i životom.

Amin.

Običaji za Tomindan

Sveti apostol Toma obilježava se 19. oktobra po gregorijanskom kalendaru, odnosno 6. oktobra po julijanskom kalendaru, koji koristi Srpska pravoslavna crkva za nepokretne praznike.

- Krsna slava: Tomindan je krsna slava porodica koje za svog zaštitnika imaju Svetog apostola Tomu.

- Odlazak u crkvu: Vjernici mogu prisustvovati liturgiji, zapaliti svijeću i pomoliti se za zdravlje i mir u porodici.

- Porodično okupljanje: Domaćini koji slave ovaj praznik okupljaju porodicu i prijatelje, u skladu sa svojim porodičnim i crkvenim običajima.

Šta je duhovna poruka Tomindana?

Poruka ovog praznika nije samo u tome da vjerujemo bez pitanja, već i da iskreno tražimo istinu, ne odustajemo u teškim trenucima i budemo spremni da promijenimo svoje stavove kada prepoznamo ono što je istinito.

Priča o Svetom apostolu Tomi podsjeća da čovjek može proći kroz sumnju, strah i nesigurnost, ali da ti trenuci ne moraju biti kraj njegovog duhovnog puta.

Tomindan je zato praznik koji vjernike podsjeća na snagu vjere, istrajnost i nadu čak i onda kada odgovori nisu odmah pred nama.