Satirični influenser Grejem Zip je u novom videu suprotstavio svoju vještačku inteligenciju, nazvanu Viktor, četbotu kompanije koja traži radnika, što je rezultiralo apsurdnim haosom.

Sve češća upotreba vještačke inteligencije u prvim krugovima selekcije kandidata izaziva frustraciju kod ljudi koji traže posao, a Zipov eksperiment prikazuje jednu od mogućih krajnosti takvog pristupa.

Pregovori dva bota

Nakon što je Zip prepustio riječ svom AI asistentu, Viktor je započeo razgovor.

„Pete, drago mi je što smo se upoznali. Obojica smo uzbuđeni zbog pozicije koordinatora marketinga u kompaniji Brightwell Home. Grejem je prava marketinška zvijezda i jedva čekam da objasnim zašto je on savršen izbor za vaš tim“, rekao je.

AI predstavnik kompanije odgovorio je: „Drago mi je što vas vidim. Viktore, zvučite vrlo impresivno i čini se da je s vama jednostavno sarađivati.“

Vlasnik morao da interveniše

Grejem je u jednom trenutku morao da prekine razgovor i ispravi svog AI asistenta. Objasnio je Viktoru da je „malo previše ljubazan“ i pojasnio da je on koordinator marketinga, a ne menadžer koji vodi tim.

Razgovor je postao konfuzan jer su dva AI modela neprestano upadala jedan drugom u riječ, pa je Grejem zatražio kratku pauzu kako bi se konsultovao sa svojim asistentom.

„Slušaj, sviđa mi se kako radiš“, rekao je Grejem.

„Predstavljaš me u odličnom svjetlu, ali mislim da malo pretjeruješ. Možeš malo da uljepšaš priču o mom iskustvu, recimo za deset odsto, ali trenutno jednostavno izmišljaš stvari koje nisu istinite“, dodao je.

Pregovori o plati izmakli kontroli

Stvari su dodatno eskalirale kada je Viktor pokušao da dogovori posao za nisku platu. Tvrdio je da je Grejem spreman da radi za samo 60.000 dolara godišnje.

„Čekaj malo. Stani. Nemojmo dogovarati dalje korake s platom od 60.000 dolara. Pete! Pete!“, frustrirano je dobacio Grejem.

Pred kraj videa, Zip nakratko napušta prostoriju i ostavlja dva AI modela da sami pregovaraju o njegovoj plati. Kada se vratio, AI predstavnik poslodavca rekao mu je:

„Nastavljamo s rasponom od 85.000 do 95.000 dolara godišnje“, što je Grejema zgrozilo.

Iako je video zamišljen kao zabavan, on ujedno predstavlja satiru na mogući scenario bliske budućnosti u kojoj će četbotovi pregovarati o poslovima u ime ljudi.

(Kurir)