Duge kolone na izlazu iz BiH

Autor:ATV redakcija
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Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Gradiška, Gradina, Kozarska Dubica, Novi Grad, Kostajnica, Brod, Orašje i Izačić duge su kolone vozila na izlazu iz BiH.
Na ostalim graničnim prelazima ne čeka se duže od 30 minuta, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.
Iz AMS navode da su povoljni vremenski uslovi i da se saobraćaj odvija nesmetano.
Povremeno je pojačana frekvencija vozila u većim gradskim centrima, kao i na graničnim prelazima na izlazu iz BiH.
Svim učesnicima u saobraćaju, posebno motociklistima, upućen je apel da budu oprezni i izbjegavaju rizična preticanja, prenosi Srna.
Iz AMS podsjećaju da od 1. novembra na snagu stupa zakonska obaveza posjedovanja zimske opreme na putevima u BiH.
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