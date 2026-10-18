Duge kolone na izlazu iz BiH

Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Gradiška, Gradina, Kozarska Dubica, Novi Grad, Kostajnica, Brod, Orašje i Izačić duge su kolone vozila na izlazu iz BiH.

Na ostalim graničnim prelazima ne čeka se duže od 30 minuta, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.

Iz AMS navode da su povoljni vremenski uslovi i da se saobraćaj odvija nesmetano.

Povremeno je pojačana frekvencija vozila u većim gradskim centrima, kao i na graničnim prelazima na izlazu iz BiH.

Svim učesnicima u saobraćaju, posebno motociklistima, upućen je apel da budu oprezni i izbjegavaju rizična preticanja, prenosi Srna.

Iz AMS podsjećaju da od 1. novembra na snagu stupa zakonska obaveza posjedovanja zimske opreme na putevima u BiH.