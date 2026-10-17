Oldtajmeri ukrasili Trebinje

Sunčan jesenji dan na jugu ukrasili su oldtajmeri. Stari ali dobro očuvani četvorotočkaši idealno su se uklopili u trebinjski ambijent. Neka vozila duplo starija od vozača.

"Imam dvadeset godina a auto je 1974 godište, naslijedio sam ga od pokojnog djeda i generalno kroz porodicu vozimo ovo auto i došao je red na mene", rekao je Maksim Kukurić, Trebinje.

Neka auta iako stara više od pola vijeka koštaju kao da su sada ispod čekića. Takav je ovaj mercedes.

"Znači 50 godište ima 76 godina, stariji nego ja. Koliko vrijedi? Ne možete ga kupiti i dovesti ovdje u ovakvome stanju iz Njemačke ispod 70.000 evra", rekao je Mugdin Braćković, Sarajevo.

Više od 50 automobila prodefilovalo je gradom na Trebišnjici. Svaki od njih ima neku svoju posebnu priču.

"Ovo je jedan stari BMV jako rijetki E9 iz 1969 godine. On je u jako malim brojevima proizvede",

"Pet godina sam ga radio a 1994 godine je kod mene. Ljubav prema oldtajmerima? Više nego prema ženi",

"Dolazimo iz Kaštela kod Splita, ovo je Fijat 1100, 61 godina. Restauriran ispravan, vožnjom došli i tako ćemo se vratiti",

"Hvala Nole? Jeste, zaslužio je. Mnogo nam je trenutaka lijepih donio i što ga ne bi stavio, Boha mi da imam veći auto bistu bi mu vozio", kažu građani.

Trebinjcui su sa oduševljenjem pratili defile.

"Nekako dobra energija, veliki broj automobila, nasmijani ljudi. Kao da smo se vratili u neka stara sretnija vremena", rekao je Jovica Milošević, direktor TO Trebinje.

Manifestaciju su inicirali iz kluba Oldtajmer Mostar a sve su podržali grad Trebinje i Turistička organizacija. Učesnika je bilo iz cijelog regiona.