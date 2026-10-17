Koliko puta za 30 sekundi možete ustati sa stolice? Odgovor otkriva mnogo o vašem zdravlju

Koliko puta za 30 sekundi možete ustati sa stolice bez pomoći ruku? Prema stručnjacima, odgovor na ovo pitanje može mnogo da otkrije o snazi, pokretljivosti i dugoročnom zdravlju.

Riječ je o testu ustajanja sa stolice, koji fizioterapeuti često koriste u radu sa pacijentima. Klinički docent fizikalne terapije na koledžu Lebanon Veli u Pensilvaniji, Džozef Hribiks, za „Hafington post“ objašnjava da ovaj naizgled jednostavan pokret zahtijeva istovremeni rad više sistema u tijelu: snagu kukova i nogu, ravnotežu, koordinaciju, pokretljivost zglobova i dovoljnu kondiciju da se pokret ponovi više puta. Zbog toga test pruža brz uvid u ukupnu funkcionalnu sposobnost osobe.

Snaga i mišićna moć slabe s godinama, što utiče na svakodnevne aktivnosti poput penjanja uz stepenice ili održavanja ravnoteže prilikom spoticanja. Hribiks navodi da je istraživanje sprovedeno na više od 11.000 starijih osoba pokazalo povezanost između slabije mišićne moći pri ustajanju i ograničene pokretljivosti, kao i poteškoća u obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Starije osobe koje su uspješno prolazile test u istraživanjima su pokazivale i bolje kognitivne sposobnosti.

Vanredna profesorica na Univerzitetu „Sent Ogastin“ za zdravstvene nauke, Hejzel Anderson, upozorava da ovaj test nije proročanstvo o dugovječnosti, već jedan od pokazatelja zdravlja, uz brzinu hoda, ravnotežu i snagu stiska šake.

Kako se izvodi test ustajanja sa stolice?

Stolicu treba postaviti uz zid kako bi bila stabilna. Potrebno je sjesti tako da su stopala ravna na podu, a ruke prekrštene na grudima. Zatim se treba ustati do potpunog ispravljanja kukova i koljena, a potom ponovo sjesti, bez oslanjanja na ruke.

Broji se koliko puta osoba uspije da ponovi ovaj pokret za 30 sekundi

Prema smjernicama američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), muškarci starosti od 60 godina trebalo bi da urade najmanje 14 ponavljanja, dok je za žene iste starosne dobi preporučeni minimum 12 ponavljanja. Rezultat ispod tih vrijednosti može ukazivati na potrebu za dodatnom procjenom rizika od pada.

Okvirno, zdrava osoba u dvadesetim i tridesetim godinama trebalo bi da može da uradi više od 20 ponavljanja, dok fizički aktivne mlađe osobe mogu postići i više od 30. Ipak, rezultati zavise od fizičke spremnosti, zdravstvenog stanja i drugih individualnih faktora.

Kako poboljšati rezultat?

Ustajanje sa stolice može poslužiti i kao vježba za jačanje mišića nogu. Početnici pokret mogu izvoditi uz oslonac ruku ili koristiti višu stolicu, a preporučuje se da se vježba radi u dvije do tri serije od osam do 12 ponavljanja, u skladu sa fizičkim mogućnostima.

„Snaga i mišićna moć mogu se trenirati i u dubokoj starosti“, ističe Hribiks.

Ipak, ako osoba mora da se odgurne rukama od stolice ili da se zaljulja kako bi ustala, naročito ako ima problema sa padovima, vrtoglavicom, bolovima ili otežanim hodom, trebalo bi da se posavjetuje sa ljekarom.

Rezultat testa treba posmatrati kao orijentir, a ne kao konačnu ocjenu zdravlja. Osobe starije od 60 godina koje ne dostignu preporučeni minimum za svoju dob i pol mogu imati povećan rizik od pada, zbog čega je korisna dodatna procjena ljekara ili fizioterapeuta.

Kod mlađih osoba slabiji rezultat može ukazivati na nedovoljnu fizičku aktivnost i slabije mišiće nogu, što se redovnim vježbanjem može poboljšati. Dobar rezultat, s druge strane, ne garantuje dug život, ali može pokazati da tijelo posjeduje snagu i pokretljivost potrebne za obavljanje svakodnevnih aktivnosti.

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