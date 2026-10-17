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Navijači "Borca" pušteni iz pritvora, ali moraju ostati u Grčkoj

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17.10.2026 14:47

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Навијачи "Борца" пуштени из притвора, али морају остати у Грчкој
Foto: ATV

Navijači banjalučkog Fudbalskog kluba "Borac", njih 11, koji su privedeni u Atini uoči utakmice sa "Panatinaikosom", pušteni su danas iz pritvora, ali kako je potvrđeno za RTRS, moraju ostati u Grčkoj.

Navijači su dužni da se u utorak, 20. oktobra, jave u policijsku stanicu Omonija, a u petak će biti održano suđenje, kada bi trebalo da bude i donesena odluka o njihovom daljem statusu.

Podsjećamo, fudbaleri Borca su u četvrtak u Atini poraženi od Panatinaikosa rezultatom 2:1, u prvom kolu Lige konferencije.

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Tagovi :

FK Borac

Navijači

Grčka

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