Navijači "Borca" pušteni iz pritvora, ali moraju ostati u Grčkoj

Navijači banjalučkog Fudbalskog kluba "Borac", njih 11, koji su privedeni u Atini uoči utakmice sa "Panatinaikosom", pušteni su danas iz pritvora, ali kako je potvrđeno za RTRS, moraju ostati u Grčkoj.

Navijači su dužni da se u utorak, 20. oktobra, jave u policijsku stanicu Omonija, a u petak će biti održano suđenje, kada bi trebalo da bude i donesena odluka o njihovom daljem statusu.

Podsjećamo, fudbaleri Borca su u četvrtak u Atini poraženi od Panatinaikosa rezultatom 2:1, u prvom kolu Lige konferencije.