Oglasio se Albert Rijera nakon poraza Zvezde od Lugana

Španski stručnjak imao je burnu konferenciju za medije nakon završetka utakmice. Nije mu odgovaralo suđenje, ali je dan nakon utakmice bio veoma optimističan u poruci koju je poslao putem svog naloga na Instagramu.

„Prva od šest utakmica u grupnoj fazi Lige konferencija. Izgubili smo tri boda, ali ne i rat… Pravili smo greške, a ko ih ne pravi? Nismo ostvarili rezultat koji smo željeli i koji smo zaslužili… Ali dobili smo nešto mnogo vrednije – postavili smo veliki kamen temeljac našeg stila igre. Ovo je put kojim želimo da idemo! Ponosan sam na svoje igrače, koji su pokazali razumijevanje, karakter i vjeru, i uživali u igri sa jasnom idejom. Okrećemo se narednoj utakmici kako bismo postavili još jedan kamen u izgradnji identiteta koji će nam uskoro donijeti radost i sreću. Ovaj proces je zajednički – navijači, klub i igrači. Strpljenje, vrijeme i ljubav“, napisao je Rijera.

Crvena zvezda u narednom kolu dočekuje Kopenhagen.