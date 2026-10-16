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Oglasio se Albert Rijera nakon poraza Zvezde od Lugana

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16.10.2026 19:49

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Огласио се Алберт Ријера након пораза Звезде од Лугана
Foto: Tanjug / AP / Samuel Golay

Crvena zvezda izgubila je u prvoj utakmici Lige konferencija od Lugana (2:3), a Albert Rijera oglasio se i putem Instagrama.

Španski stručnjak imao je burnu konferenciju za medije nakon završetka utakmice. Nije mu odgovaralo suđenje, ali je dan nakon utakmice bio veoma optimističan u poruci koju je poslao putem svog naloga na Instagramu.

„Prva od šest utakmica u grupnoj fazi Lige konferencija. Izgubili smo tri boda, ali ne i rat… Pravili smo greške, a ko ih ne pravi? Nismo ostvarili rezultat koji smo željeli i koji smo zaslužili… Ali dobili smo nešto mnogo vrednije – postavili smo veliki kamen temeljac našeg stila igre. Ovo je put kojim želimo da idemo! Ponosan sam na svoje igrače, koji su pokazali razumijevanje, karakter i vjeru, i uživali u igri sa jasnom idejom. Okrećemo se narednoj utakmici kako bismo postavili još jedan kamen u izgradnji identiteta koji će nam uskoro donijeti radost i sreću. Ovaj proces je zajednički – navijači, klub i igrači. Strpljenje, vrijeme i ljubav“, napisao je Rijera.

Crvena zvezda u narednom kolu dočekuje Kopenhagen.

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Tagovi :

Albert Rijera

FK Crvena zvezda

Liga Konferencija

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