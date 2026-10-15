Marinović: Nismo ušli u utakmicu onako kako smo trebali, ovakve penale ne smijemo sebi dozvoliti

Nismo ušli u utakmicu onako kako smo trebali, imali smo dva penala odmah na početku utakmice što sebi ne smijemo dozvoliti, kaže trener Borca Vinko Marinović nakon poraza njegove ekipe od Panatinaikosa.

"Imali smo dva penala odmah na početku utakmice što sebi ne smijemo dozvoliti. Imali smo penal koji je Jurkas odbranio i on nas je trebao podići ali to se nije desilo, kaže Marinović i dodaje:

"Malo nam je falilo i hrabrosti, imali smo neke situacije gdje smo mogli bolje otvarati napade, ali mislim da smo i poslije 2:0 uspjeli dovesti utakmicu u neizvjesnost. Falilo nam je snage za još jedan go, ali ovo je utakmica iz koje moramo izvući pouke."

On kaže da je Panatinaikos veoma dobra ekipa, uz Atalantu najbolja sa kojim treba da igraju.

"Panatinaikos je jako dobra ekipa, koja ima veliko međunarodno iskustvo, tehnički su veoma dobri. Drugo poluvrijeme je putokaz. Znamo da su Panatinaikos i Atalanta najbolje ekipe koje sa kojima igramo", kaže Marinović.

Podsjećamo, fudbaleri banjalučkog Borca poraženi su na startu Lige konferencije u Atini od ekipe Panatinaikosa rezultatom 2:1