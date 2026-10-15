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ECB odobrila Unkreditu preuzimanje Komercbanke

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15.10.2026 22:33

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ЕЦБ одобрила Ункредиту преузимање Комерцбанке

Milanska banka Unikredit saopštila je da je dobila odobrenje nadzornog organa Evropske centralne banke /ECB/ za kupovinu dodatnih akcija Komercbanke i preuzimanje kontrole nad tom njemačkom bankom.

To znači da Unikredit može da konvertuje akcije Komercbanke koje je već stekao ranije ove godine u sopstvene akcije, prenosi agencija DPA.

U saopštenju se navodi da je Unikredit dobio odobrenje da pređe prag od 30 odsto akcijskog kapitala Komercbanke i da nastavi da povećava svoj udio bez gornje granice.

"Ova odluka predstavlja važnu prekretnicu u akviziciji Komercbanke od Unikredita, što potvrđuje pozitivnu procjenu ECB-a o transakciji i povjerenje u čvrste temelje i snažan položaj Unikredita u evropskom bankarskom sektoru", piše u saopštenju.

Očekuje se da će preostale regulatorne procedure za završetak preuzimanja Komercbanke biti završene do kraja godine.

U tom trenutku, Unikredit bi imao oko 50 odsto glasačkih prava u Komercbanci i mogao bi da preuzme kontrolu nad njom, napominje se u saopštenju.

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Tagovi :

banka

Evropska unija

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