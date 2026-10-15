Koprivica: Naći rješenje da TE Ugljevik nadomjesti proizvodnju

Izvršni direktor za tehničke poslove u Elektroprivredi Republike Srpske Ivan Koprivica izrazio je nadu da će Termoelektrana Ugljevik pronaći način da nadomjesti proizvodnju, između ostalog i nabavkom uglja iz drugih izvora, jer bi proizvodnja električne energije po cijeni od 100 do 150 evra za megavat-čas bila povoljnija od uvoza po cijeni od oko 300 evra.

On je ukazao i na to da je Elektroprivreda Republike Srpske do sada pozajmila više od 80 miliona KM Rudniku i termoelektrani Ugljevik /RiTE/, kako bi se održalo funkcionisanje preduzeća i omogućio nastavak rudarskih aktivnosti uprkos problemima u proizvodnji.

- Nadamo se da ćemo uz pomoć Vlade Republike Srpske pronaći odgovarajuće rješenje kako bismo izdržali zimu i dočekali stabilizaciju RiTE Ugljevik - rekao je Koprivica.

Koprivica je novinarima rekao da je od baznih proizvođača trenutno na mreži samo Termoelektrana Gacko.

- Imamo još dva protočna proizvođača, to su hidroelektrane Višegrad i Bočac, koji malu količinu energije proizvedu na dnevnom nivou, tako da nam dnevno nedostaje od 5.000 do 6.000 megavat-časova u sistemu -rekao je Koprivica.

On je naveo da je cijena električne energije na tržištu trenutno izuzetno visoka, te da je za isporuku narednog dana struja nabavljana po cijeni većoj od 300 evra za megavat-čas, dok je prethodnog iznosila od 250 do 260 evra.

- Dio električne energije nabavljamo na dugoročnom i dnevnom tržištu, a dio na berzi. Snalazimo se na različite načine, jer je dužnost Elektroprivrede da obezbijedi dovoljno električne energije za stanovništvo. Mislim da to neće biti problem - naglasio je Koprivica.

On je istakao da je posebno otežavajuća okolnost duži zastoj u radu TE Ugljevik, zbog čega se očekuje da će i u narednom periodu nedostajati znatne količine električne energije, sve dok ne dođe do poboljšanja hidroloških prilika.

Prema njegovim riječima, nabavka struje po cijenama od 250 do 300 evra za megavat-čas, koja se potom prodaje domaćinstvima po cijeni od oko 40 evra, a privredi po višoj cijeni, stvara velike gubitke za "Elektroprivredu", jer prosječna prodajna cijena iznosi oko 55 evra po megavat-času.

- Nije mali trošak svakodnevno izdvajati oko tri miliona KM za nabavku električne energije iz uvoza. Razlika između nabavne i prodajne cijene predstavlja ogroman gubitak - upozorio je Koprivica.

On je rekao da je šestomjesečni izvještaj matičnog preduzeća bio pozitivan, te da će dio potrebnih sredstava biti obezbijeđen iz ranije ostvarenih rezervi, ali da će u narednom periodu nedostajati novca.