Srpski teniser suspendovan na 24 godine zbog namještanja mečeva: Na teren tek 2050. godine!

Srpski teniser Stefan Milićević (29) suspendovan je na čak 24 godine zbog ozbiljnih kršenja antikorupcijskih pravila u tenisu. Međunarodna agencija za integritet tenisa (ITIA) tereti ga za namještanje mečeva, pokušaje manipulacije rezultatima, ali i vrbovanje drugih igrača za korupcionašku mrežu.

Milićević će, prema izrečenoj kazni, moći da se vrati tenisu tek 8. oktobra 2050. godine, pod uslovom da u međuvremenu ne bude drugih prepreka za njegov povratak, pa je faktički završio karijeru! Takođe, moraće da plati i 70.000 dolara!

Prema navodima ITIA, srpski teniser je u periodu od 2022. do 2024. godine učestvovao u namještanju šest mečeva, uključujući pet susreta u kojima je i sam igrao. Takođe, optužen je da je pokušao da namjesti još šest mečeva.

Istraga je pokazala i da je Milićević u istom periodu vrbovao druge profesionalne tenisere kako bi ih uključio u korupcionašku mrežu.

Serbian tennis player Stefan Milićević has been suspended for 24 years for significant breaches of tennis' anti-corruption rules. https://t.co/km8TOOwU76 https://t.co/atmvzTbA80 — International Tennis Integrity Agency (@itia_tennis) October 15, 2026

Dodatnu težinu slučaju daje činjenica da Milićević nije želio da sarađuje sa istražiocima ITIA tokom postupka.

Ko je Stefan Milićević?

Stefan Milićević je srpski teniser koji se tokom karijere nije probio u vrh svjetskog tenisa. Rođen je 1997. godine u Beogradu, a tenisom je počeo da se bavi sa pet godina u Teniskom klubu „Olimp“. Njegov najbolji plasman na ATP rang-listi zabilježen je u avgustu 2014. godine, kada je zauzimao 1.338. mjesto.

Na ATP profilu piše da je od tenisa zaradio 4.858 dolara. Posljednji meč koji je odigrao i koji je zaveden na ATP nivou turnira bio je meč u Kuršumlijskoj Banji 10. juna 2024. godine, kada je poražen u dublu sa Dušanom Obradovićem rezultatom 6:1, 6:2 od ruskog dubla Savelij Ivanov – Sava Poluhin.

Bio je šampion Srbije u konkurenciji do 16 godina i, kako je svojevremeno ispričao u jednom intervjuu, kada je prije 13 godina postao šampion Srbije, imao je čast da upozna Novaka Đokovića i najbolje srpske tenisere i teniserke tog vremena.

Za razliku od najvećih srpskih teniskih imena, Milićević nije ostvario zapažen međunarodni uspjeh na najvišem nivou, a njegovo ime sada je dospjelo u žižu javnosti zbog jednog od najtežih disciplinskih slučajeva u tenisu i najteže kazne u istoriji.

(Telegraf)