Srpski teniser suspendovan na 24 godine zbog namještanja mečeva: Na teren tek 2050. godine!

Autor:ATV redakcija
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Srpski teniser Stefan Milićević (29) suspendovan je na čak 24 godine zbog ozbiljnih kršenja antikorupcijskih pravila u tenisu. Međunarodna agencija za integritet tenisa (ITIA) tereti ga za namještanje mečeva, pokušaje manipulacije rezultatima, ali i vrbovanje drugih igrača za korupcionašku mrežu.
Milićević će, prema izrečenoj kazni, moći da se vrati tenisu tek 8. oktobra 2050. godine, pod uslovom da u međuvremenu ne bude drugih prepreka za njegov povratak, pa je faktički završio karijeru! Takođe, moraće da plati i 70.000 dolara!
Prema navodima ITIA, srpski teniser je u periodu od 2022. do 2024. godine učestvovao u namještanju šest mečeva, uključujući pet susreta u kojima je i sam igrao. Takođe, optužen je da je pokušao da namjesti još šest mečeva.
Istraga je pokazala i da je Milićević u istom periodu vrbovao druge profesionalne tenisere kako bi ih uključio u korupcionašku mrežu.
Serbian tennis player Stefan Milićević has been suspended for 24 years for significant breaches of tennis' anti-corruption rules.
https://t.co/km8TOOwU76 https://t.co/atmvzTbA80— International Tennis Integrity Agency (@itia_tennis) October 15, 2026
Dodatnu težinu slučaju daje činjenica da Milićević nije želio da sarađuje sa istražiocima ITIA tokom postupka.
Stefan Milićević je srpski teniser koji se tokom karijere nije probio u vrh svjetskog tenisa. Rođen je 1997. godine u Beogradu, a tenisom je počeo da se bavi sa pet godina u Teniskom klubu „Olimp“. Njegov najbolji plasman na ATP rang-listi zabilježen je u avgustu 2014. godine, kada je zauzimao 1.338. mjesto.
Na ATP profilu piše da je od tenisa zaradio 4.858 dolara. Posljednji meč koji je odigrao i koji je zaveden na ATP nivou turnira bio je meč u Kuršumlijskoj Banji 10. juna 2024. godine, kada je poražen u dublu sa Dušanom Obradovićem rezultatom 6:1, 6:2 od ruskog dubla Savelij Ivanov – Sava Poluhin.
Bio je šampion Srbije u konkurenciji do 16 godina i, kako je svojevremeno ispričao u jednom intervjuu, kada je prije 13 godina postao šampion Srbije, imao je čast da upozna Novaka Đokovića i najbolje srpske tenisere i teniserke tog vremena.
Za razliku od najvećih srpskih teniskih imena, Milićević nije ostvario zapažen međunarodni uspjeh na najvišem nivou, a njegovo ime sada je dospjelo u žižu javnosti zbog jednog od najtežih disciplinskih slučajeva u tenisu i najteže kazne u istoriji.
(Telegraf)
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