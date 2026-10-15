Logo

Srpski teniser suspendovan na 24 godine zbog namještanja mečeva: Na teren tek 2050. godine!

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
15.10.2026 16:24

Komentari:

1
тенис лоптица мрежа терен
Foto: Pexel/Sergio Arteaga

Srpski teniser Stefan Milićević (29) suspendovan je na čak 24 godine zbog ozbiljnih kršenja antikorupcijskih pravila u tenisu. Međunarodna agencija za integritet tenisa (ITIA) tereti ga za namještanje mečeva, pokušaje manipulacije rezultatima, ali i vrbovanje drugih igrača za korupcionašku mrežu.

Milićević će, prema izrečenoj kazni, moći da se vrati tenisu tek 8. oktobra 2050. godine, pod uslovom da u međuvremenu ne bude drugih prepreka za njegov povratak, pa je faktički završio karijeru! Takođe, moraće da plati i 70.000 dolara!

Prema navodima ITIA, srpski teniser je u periodu od 2022. do 2024. godine učestvovao u namještanju šest mečeva, uključujući pet susreta u kojima je i sam igrao. Takođe, optužen je da je pokušao da namjesti još šest mečeva.

Istraga je pokazala i da je Milićević u istom periodu vrbovao druge profesionalne tenisere kako bi ih uključio u korupcionašku mrežu.

Dodatnu težinu slučaju daje činjenica da Milićević nije želio da sarađuje sa istražiocima ITIA tokom postupka.

Ko je Stefan Milićević?

Stefan Milićević je srpski teniser koji se tokom karijere nije probio u vrh svjetskog tenisa. Rođen je 1997. godine u Beogradu, a tenisom je počeo da se bavi sa pet godina u Teniskom klubu „Olimp“. Njegov najbolji plasman na ATP rang-listi zabilježen je u avgustu 2014. godine, kada je zauzimao 1.338. mjesto.

Na ATP profilu piše da je od tenisa zaradio 4.858 dolara. Posljednji meč koji je odigrao i koji je zaveden na ATP nivou turnira bio je meč u Kuršumlijskoj Banji 10. juna 2024. godine, kada je poražen u dublu sa Dušanom Obradovićem rezultatom 6:1, 6:2 od ruskog dubla Savelij Ivanov – Sava Poluhin.

Bio je šampion Srbije u konkurenciji do 16 godina i, kako je svojevremeno ispričao u jednom intervjuu, kada je prije 13 godina postao šampion Srbije, imao je čast da upozna Novaka Đokovića i najbolje srpske tenisere i teniserke tog vremena.

Za razliku od najvećih srpskih teniskih imena, Milićević nije ostvario zapažen međunarodni uspjeh na najvišem nivou, a njegovo ime sada je dospjelo u žižu javnosti zbog jednog od najtežih disciplinskih slučajeva u tenisu i najteže kazne u istoriji.

(Telegraf)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

teniser

suspenzija

namještanje mečeva tenis

Stefan Milićević

Komentari (1)

Više iz rubrike

Ваздушни напади одгодили престижни турнир "Шест краљева"

Tenis

Vazdušni napadi odgodili prestižni turnir "Šest kraljeva"

21 h

0
Монфис завршио каријеру

Tenis

Monfis završio karijeru

23 h

0
Арина Сабаленка из Бјелорусије реагује у трећем колу женског сингла против Чехиње Николе Бартункове на Отвореном тениском турниру Кине у Пекингу у недјељу, 4. октобра 2026.

Tenis

Novi krah Arine Sabalenke!

1 d

0
Италијанска тенисерка доживјела тешку повреду, судија одмах утрчао у терен

Tenis

Italijanska teniserka doživjela tešku povredu, sudija odmah utrčao u teren

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

03

Minić u Šamcu na svečanosti povodom završetka prve faze uređenja obale Save

17

57

Sramno: "Torcidaši" u koloni ka Poljudu uzvikuju "Aušvic!" i "Ustaj, Adolfe!"

17

46

Borac protiv Panatinaikosa u Atini: Poznati sastavi timova

17

40

ATV u Atini: Navijači Borca sutra pred sudijom za prekršaje

17

35

Dvostruki šampion „Mr. Olimpije“ i glumac iz filma „Paklene ulice“ stiže u Banjaluku

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima