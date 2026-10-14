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Vazdušni napadi odgodili prestižni turnir "Šest kraljeva"

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14.10.2026 20:07

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Ваздушни напади одгодили престижни турнир "Шест краљева"
Foto: Tanjug/AP/Andy Wong

Prestižni egzibicioni teniski turnir „Šest kraljeva“, na kojem je trebalo da nastupe neki od najboljih tenisera svijeta, među kojima su Novak Đoković, Karlos Alkaraz i Aleksandar Zverev, zvanično je odgođen zbog pogoršane bezbjednosne situacije u Saudijskoj Arabiji.

Turnir je trebalo da počne 21. oktobra u Rijadu, a pored pomenute trojice tenisera, učešće su najavili i Aleks de Minor, Tejlor Fric i Lerner Tijen.

Organizatori su nakon hitnog sastanka odlučili da takmičenje pomjere za kraj godine, pa je novi termin održavanja turnira od 27. do 30. decembra.

Napadi na aerodrom i energetska postrojenja

Odluka o odgađanju turnira uslijedila je nakon serije smrtonosnih napada u regionu, koji su dodatno pogoršali bezbjednosnu situaciju.

Posebnu zabrinutost izazvao je napad na aerodrom u Rijadu, u kojem je, prema zvaničnim izvještajima, poginulo 13 osoba, dok je više od 300 ljudi povrijeđeno.

Na meti raketnih napada i napada bespilotnim letjelicama, koje izvode jemenski Huti, našli su se i ključni energetski objekti u Saudijskoj Arabiji.

Organizatori turnira saopštili su da je odluka o odgađanju donesena nakon procjene bezbjednosnih i logističkih rizika, koji bi mogli da ugroze sigurnost tenisera, navijača i ostalih učesnika, ali i samo održavanje takmičenja.

Odgođene i utakmice Kristijana Ronalda

Bezbjednosna kriza odrazila se i na fudbalsko prvenstvo Saudijske Arabije, u kojem su odgođene tri utakmice.

Među njima je i susret Al Nasra, kluba za koji nastupa portugalska zvijezda Kristijano Ronaldo.

Pojedine prvenstvene utakmice pomjerene su za kraj godine, dok je veliki derbi između Al Ahlija i Al Nasra odgođen za mart naredne godine.

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Tagovi :

turnir Šest kraljeva

Saudijska Arabija

Novak Đoković

tenis

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