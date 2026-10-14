Vazdušni napadi odgodili prestižni turnir "Šest kraljeva"

Prestižni egzibicioni teniski turnir „Šest kraljeva“, na kojem je trebalo da nastupe neki od najboljih tenisera svijeta, među kojima su Novak Đoković, Karlos Alkaraz i Aleksandar Zverev, zvanično je odgođen zbog pogoršane bezbjednosne situacije u Saudijskoj Arabiji.

Turnir je trebalo da počne 21. oktobra u Rijadu, a pored pomenute trojice tenisera, učešće su najavili i Aleks de Minor, Tejlor Fric i Lerner Tijen.

Organizatori su nakon hitnog sastanka odlučili da takmičenje pomjere za kraj godine, pa je novi termin održavanja turnira od 27. do 30. decembra.

Napadi na aerodrom i energetska postrojenja

Odluka o odgađanju turnira uslijedila je nakon serije smrtonosnih napada u regionu, koji su dodatno pogoršali bezbjednosnu situaciju.

Posebnu zabrinutost izazvao je napad na aerodrom u Rijadu, u kojem je, prema zvaničnim izvještajima, poginulo 13 osoba, dok je više od 300 ljudi povrijeđeno.

Na meti raketnih napada i napada bespilotnim letjelicama, koje izvode jemenski Huti, našli su se i ključni energetski objekti u Saudijskoj Arabiji.

Organizatori turnira saopštili su da je odluka o odgađanju donesena nakon procjene bezbjednosnih i logističkih rizika, koji bi mogli da ugroze sigurnost tenisera, navijača i ostalih učesnika, ali i samo održavanje takmičenja.

Odgođene i utakmice Kristijana Ronalda

Bezbjednosna kriza odrazila se i na fudbalsko prvenstvo Saudijske Arabije, u kojem su odgođene tri utakmice.

Među njima je i susret Al Nasra, kluba za koji nastupa portugalska zvijezda Kristijano Ronaldo.

Pojedine prvenstvene utakmice pomjerene su za kraj godine, dok je veliki derbi između Al Ahlija i Al Nasra odgođen za mart naredne godine.