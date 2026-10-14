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Novi krah Arine Sabalenke!

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14.10.2026 16:59

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Арина Сабаленка из Бјелорусије реагује у трећем колу женског сингла против Чехиње Николе Бартункове на Отвореном тениском турниру Кине у Пекингу у недјељу, 4. октобра 2026.
Foto: AP Photo/Achmad Ibrahim / Tanjug

Američka teniserka En Li plasirala se u osminu finala WTA turnira u Vuhanu, pošto je u drugom kolu pobijedila Beloruskinju Arinu Sabalenku rezultatom 3:6, 6:4, 7:6 (7:5).

Meč je trajao dva sata i 28 minuta. Bjeloruskinja je dobila prvi set sa jednim brejkom, da bi drugi izgubila na isti način.

Treći set je donio najveću dramu i rješen je tek u taj-brejku u kom je Li bila koncentrisanija i efikasnija u odlučujućim momentima iskoristivši prvu meč loptu.

Sabalenka je drugoplasirana teniserka svijeta, dok se Li nalazi na 31. mjestu WTA liste.

Arina je, prethodno, rano izgubila i na turniru u Pekingu, dok je treći poraz u posljednja četiri meča upisala u finalu US opena.

Američka teniserka će u osmini finala turnira u Kini igrati protiv Dženis Tjen iz Indonezije.

WTA turnir u Vuhanu igra se za nagradni fond od 4.088.211 dolara.

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Arina Sabalenka

tenis

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