Zatražena osuđujuća presuda za Mevlida Jašarevića

Sud BiH zakazao je 26. oktobar izricanje presude Mevlidu Jašareviću za kojeg je Tužilaštvo BiH zatražilo osuđujuću kaznu zbog sprečavanja službenika zatvora u Vojkovićima u izvršavanju službenih radnji, dok odbrana smatra da nije dokazana osnovana sumnja.

Tužilac Biljana Golijanin u završnoj riječi na suđenju Jašareviću rekla je da je u toku postupka saslušan izvjestan broj svjedoka koji su vidjeli, čuli ili neposredno doživjeli, a da su snimci sa kamere pokazali postupanje optuženog tako da je prijetio da će upotrijebiti silu prema službenim licima, prenosi Srna.

- Jasan cilj je bio da spriječi službenice da obavljaju dužnost, izrevoltiran disciplinskim postupkom ranije - navela je Golijaninova.

Nedovršavanje krivičnog djela, kaže ona, ne oslobađa optuženog od odgovornosti jer je postupao sa umišljajem.

Jašarević je službenice zatvora u Vojkovićima, gdje je izdržavao kaznu zbog terorističkog napada na Ambasadu SAD prije 15 godina, vrijeđao na osnovu pola, a jednoj od vaspitačica se obraćao na pogrdan način, te je pokazivao kontinuitet agresivnosti.

- Tužilaštvo BiH po podizanju optužnice, provedenog krivičnog postupka, smatra da je u cijelosti dokazalo osnovanu sumnju, te predlažemo Sudu da optuženog proglasi krivim, uzimajući u obzir sve olakšavajuće i otežavajuće okolnosti - rekla je Golijaninova.

Tužilaštvo predlaže da Sud uzme u obzir činjenicu da je Jašarević osuđivan za najteže krivično djelo, te da se pred kraj izdržavanja kazne u zatvoru suočio s krivičnim postupkom, što postavlja pitanje da li je adekvatna kazna izvršila proces rehabilitacije.

Jašarević je optužen zbog sprečavanja službenog lica u vršenju službene radnje, odnosno prijetnji službenicama Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH.

Ranije je osuđen na 15 godina zatvora zbog terorističkog napada na Ambasadu SAD 28. oktobra 2011, kada je iz automatske puške ispalio oko 100 metaka, upućivao prijetnje i teško ranio policajca.

Advokat Alma Tabaković u završnoj riječi tvrdila je da ne postoje naznake krivičnog djela, već određeni vid netrpeljivosti, nekultura i obraćanje na neadekvatan način.

Odbrana je ukazala na činjenicu da je za oba incidenta iz optužnice Jašarević disciplinski odgovarao i boravio u samici više od 30 dana, prenosi Birn.

Jašarević je u svojoj završnoj riječi rekao da je mu se "povraća od riječi rehabilitacija", te da se gore osjeća što su pokušali da ga naprave lažovom.

Izricanje presude zakazano je za 26. oktobar.