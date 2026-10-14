Ambasada Rusije u BiH: Koncert u Sarajevu otkazan pod pritiskom radija "Slobodna Evropa"

Ambasada Rusije u BiH saopštila je da je uvjerena da je odluka o otkazivanju koncerta mladih ruskih muzičara u Sarajevu donesena pod pritiskom Radija "Slobodna Evropa" koji je poznat po svojoj "zoološkoj" rusofobiji, što i sam bukvalno svakodnevno potvrđuje malignim publikacijama o Rusiji.

Povodom saopštenja Bošnjačkog instituta o razlozima otkazivanja koncerta "Zvijezde u usponu", iz ruske Ambasade su naglasili da su kontakti sa predstavnicima ovog instituta u vezi sa organizacijom ovog događaja započeli još u avgustu.

Domaćinima su, kako navode, bile pružene sveobuhvatne informacije o svim aspektima projekta, a 8. oktobra je dostavljen plakat sa logotipima svih sponzora, koji je sljedećeg dana objavljen na društvenim mrežama Bošnjačkog instituta bez ikakvih komentara.

Iz ruske Ambasade napominju i da je 12. oktobra prije podne u sali Instituta održana proba ruskih muzičara, te da su predstavnici Bošnjačkog instituta imali dovoljno vremena da pronađu "razloge za otkazivanje".

"Duboko je žalosno što je tako ugledna institucija kao što je Bošnjački institut shvatila spekulacije zlonamjernika zdravo za gotovo i pristala da bude uvučena u provokativnu kampanju čiji je cilj prikazati Rusiju kao `vječnog neprijatelja Bošnjaka`, torpedirajući po svaku cijenu razvoj konstruktivne saradnje s najbrojnijim konstitutivnim narodom BiH", napominje se u odgovoru Ambasade Rusije na objavu Bošnjačkog instituta o razlozima otkazivanja koncerta.

Koncerti "Zvijezde u usponu" mladih ruskih muzičara održan je u Banjaluci i Istočnom Novom Sarajevu, a u ponedjeljak, 12. oktobra, trebao je biti priređen i u Sarajevu.

Program koncerta uključuje ruske narodne kompozicije, djela Sergeja Tanejeva, Nikolaja Rimskog Korsakova, Sergeja Rahmanjinova, Konstantina Mostrasa, kao i Frederika Šopena, Franca Lista i Luiđija Basija.

Koncerti su organizovani uz podršku Fondacije "Ruski svijet", Moskovskog državnog konzervatorija "Pjotr Iljič Čajkovski" i federalne agencije "Rossotrudničestvo", prenosi Srna.