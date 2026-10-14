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Od sutra ponovo saobraćaju putnički vozovi od Sarajeva do Čapljine

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14.10.2026 09:53

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Миран призор железничке пруге у Бенгалуру, који приказује градски превоз и атмосферу путовања.
Foto: pexels/Kenneth Christopher

Redovni putnički saobraćaj na relaciji Sarajevo-Mostar-Čapljina od sutra ponovo kreće, nakon što su stečeni bezbjednosni i tehnički uslovi za njegovo redovno odvijanje, saopšteno je iz "Željeznica Federacije BiH".

Vozovi će saobraćati po važećem redu vožnje i planiranom obimu, a saobraćaj je bio obustavljen, odnosno redukovan 8. septembra, zbog požara koji je zahvatio šire područje pružnog pojasa, uključujući područje stanice Konjic.

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Iz "Željeznica" navode da je bilo neophodno sprovesti dodatne preglede terena, procijeniti i otkloniti potencijalne bezbjednosne rizike, te obezbijediti uslove za sigurno odvijanje željezničkog saobraćaja.

"'Željeznice FBiH' iskoristile su raspoloživo vrijeme za neophodne servisne preglede, radove na popravci, remontu i kalibraciji CNC postrojenja za reprofilisanje točkova na 'talgo' garniturama, kako bi se obezbijedila potpuna pouzdanost i visok nivo bezbjednosti voznih sredstava", navedeno je u saopštenju.

(Srna)

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Tagovi :

željeznice fbih

Vozovi

željeznički saobraćaj

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