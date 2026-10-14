Od sutra ponovo saobraćaju putnički vozovi od Sarajeva do Čapljine

Autor:ATV redakcija
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Redovni putnički saobraćaj na relaciji Sarajevo-Mostar-Čapljina od sutra ponovo kreće, nakon što su stečeni bezbjednosni i tehnički uslovi za njegovo redovno odvijanje, saopšteno je iz "Željeznica Federacije BiH".
Vozovi će saobraćati po važećem redu vožnje i planiranom obimu, a saobraćaj je bio obustavljen, odnosno redukovan 8. septembra, zbog požara koji je zahvatio šire područje pružnog pojasa, uključujući područje stanice Konjic.
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Iz "Željeznica" navode da je bilo neophodno sprovesti dodatne preglede terena, procijeniti i otkloniti potencijalne bezbjednosne rizike, te obezbijediti uslove za sigurno odvijanje željezničkog saobraćaja.
"'Željeznice FBiH' iskoristile su raspoloživo vrijeme za neophodne servisne preglede, radove na popravci, remontu i kalibraciji CNC postrojenja za reprofilisanje točkova na 'talgo' garniturama, kako bi se obezbijedila potpuna pouzdanost i visok nivo bezbjednosti voznih sredstava", navedeno je u saopštenju.
(Srna)
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