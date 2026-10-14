Kosmički spektakl u svemiru: Četiri crne rupe idu na direktan sudar

Astronomi su došli do fascinantnog otkrića identifikovali su dva para masivnih crnih rupa u udaljenim patuljastim galaksijama koje su na putu ka međusobnom sudaru, što bi moglo da pruži potpuno nove uvide u evoluciju svemira i nastanak velikih galaksija.

Istraživači su, koristeći rendgenska, infracrvena i optička posmatranja, identifikovali ove parove crnih rupa u patuljastim galaksijama koje se spajaju u okviru dva različita galaktička jata.

Jedan par nalazi se u galaktičkom jatu Abel 133, udaljenom oko 760 miliona svjetlosnih godina od Zemlje, dok je drugi u jatu Abel 1758S, na udaljenosti od približno tri milijarde i 200 miliona svjetlosnih godina.

U istraživanju su korišćeni podaci NASA-inog rendgenskog opservatorijuma "Čandra", svemirskog teleskopa za infracrvena posmatranja WISE i optička posmatranja teleskopa Kanada-Francuska-Havaji.

Par crnih rupa u jatu Abell 133 nalazi se, prema procjenama naučnika, u završnoj fazi spajanja dvije patuljaste galaksije. Sudar je ostavio dugačak rep materije nastao usljed gravitacionih, odnosno plimskih sila. Ovaj sistem dobio je naziv "Mirabilis", po ugroženoj vrsti kolibrija poznatoj po dugom repu.

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Drugi par, u jatu Abell 1758S, nalazi se u ranijoj fazi spajanja, a između dvije galaksije uočljiv je most od zvijezda i kosmičkog gasa. Galaksije su nazvane "Elstir" i "Vintej", prema likovima iz romana "U traganju za izgubljenim vremenom" francuskog pisca Marsela Prusta.

Identifikovali smo prva dva različita para crnih rupa u patuljastim galaksijama koje se sudaraju - izjavila je koautorka istraživanja Olivija Holms sa Univerziteta Alabama u Taskalusi.

Ona je navela da bi proučavanje ovih sistema, kao modela za slične strukture u ranom svemiru, moglo da pomogne u razumijevanju prvih galaksija, njihovih crnih rupa i formiranja zvijezda izazvanog galaktičkim sudarima.

Koautorka istraživanja Brena Vels ocijenila je da su mnoge patuljaste galaksije i njihove crne rupe u ranom svemiru tokom milijardi godina vjerovatno značajno porasle zahvaljujući ponovljenim spajanjima.

Naučnici smatraju da su patuljaste galaksije bile brojne u ranom svemiru, stotinama miliona godina nakon Velikog praska, i da su se vremenom spajale, doprinoseći nastanku većih galaktičkih struktura.

Na neki način, patuljaste galaksije su naši galaktički preci, koji su evoluirali milijardama godina da bi proizveli velike galaksije poput našeg Mliječnog puta - navela je Vels, prenosi Informer.