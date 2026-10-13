Bil Gejts iznio ozbiljno upozorenje o vještačkoj inteligenciji: Očekuje se veliki problem

Suosnivač Majkrosofta Bil Gejts upozorio je u nedjelju da očekuje porast sajber-napada uz pomoć vještačke inteligencije u narednih godinu dana.

On ocjenjuje da najveću neposrednu opasnost predstavljaju zlonamjerni korisnici koji mogu da uklone zaštitne mehanizme iz sistema vještačke inteligencije, zbog čega smatra da su potrebna stroža ograničenja.

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U razgovoru za CNN, Gejts je rekao da će prijetnje povezane sa zloupotrebom vještačke inteligencije u narednih godinu dana najvjerovatnije biti najizraženije u oblasti sajber-napada, prenosi France 24.

"Prava opasnost trenutno nije u tome da vještačka inteligencija izmiče kontroli. Na tome moramo da radimo, a ozbiljne posljedice mogle bi da se osjete za nekoliko godina", rekao je on.

Prema Gejtsovim riječima, neposredna prijetnja leži u načinu na koji ljudi koriste već dostupnu tehnologiju, posebno sisteme iz kojih je moguće ukloniti sve zaštitne mehanizme.

"Zapravo je riječ o zlonamjernim ljudima koji koriste vještačku inteligenciju, naročito onu iz koje možete da uklonite sve zaštitne mehanizme", upozorio je Gejts.

On je zatražio stroža ograničenja kako bi se spriječilo korišćenje vještačke inteligencije za bioterorizam i sajber-napade.

"Međutim, trenutno je dozvoljeno ukloniti sve te zaštitne mehanizme. Kada imate zlonamjerne ljude, nikakvu zaštitu i najnovije modele, u narednih godinu dana doživjećemo mnogo neprijatnih iznenađenja, prvenstveno u oblasti sajber-bezbjednosti", rekao je Gejts.

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Odbacio je i ideju koju zastupa američki predsjednik Donald Tramp, prema kojoj je samoregulacija kompanija koje razvijaju vještačku inteligenciju dovoljna za zaštitu od rizika koje ta tehnologija nosi. Gejts smatra da društvo ne može nadzor da prepusti isključivo tim kompanijama.

"Ideja da je, kada je riječ o najopasnijoj tehnologiji koju su ljudi ikada izumili, konačno rješenje to da same kompanije budu jedini mehanizam kontrole koji društvo ima… Jasno je da ne činimo dovoljno", rekao je on.

Gejts je još u opširnoj objavi u avgustu upozorio da je svijet opasno nespreman za promene koje donosi vještačka inteligencija, posebno kada je riječ o zapošljavanju. Njegove nove izjave predstavljaju nastavak upozorenja kojima se pridružio i drugim istaknutim predstavnicima tehnološke industrije zabrinutim zbog rizika povezanih sa razvojem vještačke inteligencije.

(BlicBiznis)