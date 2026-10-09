Instagram testira novu opciju koja će se mnogim korisnicima svidjeti

Instagram bi uskoro mogao da dobije novi režim koji omogućava pregledanje profila bez lajkovanja, komentarisanja ili drugih slučajnih interakcija.

Funkcija nazvana "Read-Only Mode" trenutno se interno testira, a trebalo bi da bude dio plaćene pretplate Instagram Plus.

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Prema informacijama koje su se pojavile na internetu, Instagram radi na novoj funkciji namenjenoj korisnicima koji žele samo da pregledaju sadržaj, bez mogućnosti bilo kakve interakcije sa drugim nalozima.

Na snimcima ekrana iz aplikacije vidi se opcija pod nazivom "Read-Only Mode", odnosno režim samo za čitanje. Kada se uključi, korisnik može da otvara profile i pregleda njihove objave, ali su praktično sve funkcije za interakciju onemogućene.

Nema slučajnih lajkova i poruka

U ovom režimu neće biti moguće lajkovati i komentarisati objave, slati poruke niti zapratiti druge naloge. To znači da korisnik može da pregleda nečiji profil bez opasnosti da slučajno ostavi lajk ili na neki drugi način ostavi trag kroz interakciju sa sadržajem.

Postoji, međutim, značajno ograničenje – u režimu samo za čitanje neće biti moguće pregledati Instagram priče.

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Važno je i da “bez traga” ne znači potpuna anonimnost niti skrivanje korisnika od Instagrama. Funkcija, prema trenutno dostupnim informacijama, prvenstveno sprečava interakcije sa drugim nalozima.

Instagram potvrdio da testira funkciju

Predstavnici Instagrama potvrdili su da se novi režim trenutno testira, ali samo interno. Za sada nema potvrde da će funkcija biti dostupna svim korisnicima niti kada bi mogla zvanično da bude predstavljena. Nova opcija trebalo bi da bude jedna od dodatnih pogodnosti u okviru pretplate Instagram Plus, kojom kompanija pokušava da ponudi više funkcija korisnicima spremnim da plate mjesečnu naknadu.

U Poljskoj se Instagram Plus trenutno nudi po cijeni od 12,99 zlota mjesečno, što je približno 3 evra. Cijena eventualne pretplate u Srbiji za sada nije poznata.

Plaćanje za dodatne Instagram funkcije

"Read-Only Mode" tako bi mogao da postane još jedna funkcija kojom Instagram pravi jasniju razliku između besplatnog korišćenja aplikacije i dodatnih mogućnosti namijenjenih pretplatnicima, prenosi Blic.

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Ipak, pošto je funkcija još u fazi internog testiranja, moguće je da će biti izmijenjena prije eventualnog predstavljanja ili da na kraju uopšte neće postati javno dostupna.