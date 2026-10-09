Tramp i Putin obradovali svijet: Cijene goriva će ekspresno padati?

Rusko gorivo moglo bi ekspresno da obori cijene. Rezultat je to dogovora lidera Rusije i Amerike, Vladimira Putina i Donalda Trampa.

Naime, američki predsjednik Donald Tramp objavio je u petak na svojoj društvenoj mreži Trut da je upravo završio, kako je naveo, veoma uspješan razgovor s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

U razgovoru je dogovorena isporuka ruskog dizela na američko i svjetsko tržište.

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Prema Trampovim riječima, Rusija će odmah isporučiti više od 300.000 tona dizela, zatim još 500.000 tona tokom novembra i 1.000.000 tona odmah nakon toga. Dodao je da će Rusija, zavisno od stanja svojih rafinerija, u kratkom roku nakon toga isporučiti i 3.000.000 tona dizela.

"Zahvaljujući našoj potpunoj kontroli Ormuskog moreuza i ovoj velikoj objavi o ruskoj energiji, cijene dizela za Amerikance, ali i za cijeli svijet, će padati, rekordno i brzo", napisao je Tramp.

Istakao je da su niže cijene za Amerikance, posebno za farmere, stočare i vozače kamiona, njegov najveći prioritet, te da je riječ o veoma velikoj i važnoj objavi.

Na kraju objave Tramp je ponovio da Iran neće imati nuklearno oružje.

Zašto je dizel toliko skup

Trampova objava dolazi u trenutku kada su cijene dizela širom svijeta na rekordnim ili gotovo rekordnim nivoima. Glavni uzrok je sukob na Bliskom istoku i poremećaji u Ormukom moreuzu.

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Prema podacima Međunarodne agencije za energiju (IEA), protok nafte kroz Ormuski moreuz pao je sa oko 20 miliona barela dnevno prije sukoba na prosječnih 2,7 miliona barela dnevno u martu, aprilu i maju. Kada je kriza eskalirala početkom aprila, referentna cijena sjevernomorske nafte dostigla je istorijski rekord od 144 dolara po barelu, više nego dvostruko u odnosu na period prije rata, a dizel i kerozin poskupjeli su još više.

Zemlje Zaliva ključni su izvoznici dizela, pa je upravo to gorivo najteže pogođeno. IEA u septembarskom izvještaju navodi da je neto izvoz dizela iz zalivskih zemalja u avgustu iznosio 390.000 barela dnevno, tek nešto više od četvrtine predratnog nivoa. Cijena dizela u SAD početkom septembra premašila je 200 dolara po barelu, što je 94 odsto više nego prije rata, a Evropa i Azija nisu daleko iza.

Situacija se ponovo pogoršala u septembru. Prema američkoj Upravi za energetske informacije (EIA), cijena nafte Brent u septembru je u prosjeku iznosila 114 dolara po barelu, 23 dolara više nego u avgustu, nakon pojačanih napada na naftnu infrastrukturu i tankere na Bliskom istoku. Najznačajniji su bili napadi na saudijski naftovod Istok-Zapad, koji je privremeno zaustavio protok na ključnoj ruti za zaobilaženje Ormuskog moreuza.

Rusija trenutno zabranjuje izvoz dizela

Dodatni pritisak na tržište stvara upravo Rusija, jedan od najvećih svjetskih izvoznika dizela. Ruska vlada produžila je do 31. oktobra privremenu zabranu izvoza dizela, brodskog goriva i plinskog ulja za direktne proizvođače, uz obrazloženje da je cilj očuvanje stabilnosti domaćeg tržišta goriva u vrijeme povećane potražnje tokom žetve.

Šira zabrana izvoza goriva u Rusiji ostaje na snazi do 31. januara 2027. godine.

Moskva je ograničenja uvela zbog nestašica nakon ukrajinskih napada dronovima na rafinerije i drugu energetsku infrastrukturu. Tramp u objavi nije pojasnio kako će se najavljene isporuke uskladiti s postojećom ruskom zabranom izvoza.