Cijena prasića šokira: Ovo dugo nije viđeno

Cijena prasića ponovo šokira proizvođače, posebno zbog toga što dugo nije viđeno da se ovako niska zadržava već više mjeseci, pa čak i pada.

Naime, do kraja septembra, prosječna cijena se kretala oko 4,5-5 KM po kilogramu žive vage.

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Trenutno, prasići se mogu kupiti i po 4 KM. Naime, kilogram žive vage u Bijeljini, trenutno, košta 4-5 KM, piše "Srpska info" koja napominje da je zabilježeno i blago pojeftinjenje.

Cijena jagnjadi

Sa druge strane, jagnjad, u prosjeku, koštaju 7,5-8,5 KM. Njihova cijena u Bijeljini stabilna je već mjesecima. Krajem aprila ove godine bili su najskuplji, kada je kilogram žive vage koštao 10 KM, a ova cijena bila je aktuelna sve do sredine juna.

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Uzgajivači svinja poručuju da nikad nisu lošije poslovali, te da im cijela ova godina ne ide naruku.

"Cijena do 5 KM po kilogramu je, manje-više, bila aktuelna cijelo ljeto. Nadali smo se da će ona bar malo skočiti tokom ljeta, ali to se nije desilo. Ranijih godina, u avgustu je potražnja za prasićima značajno rasla, samim tim i cijene. Ove godine – ništa. Sve je poremetio prekomjeran uvoz", ističu uzgajivači.

Kada očekuju poskupljenje?

Ističu da će aktuelne cijene ostati na snazi sve do pred slave.

Tek negdje u decembru, poručuju, moglo bi da dođe do poskupljenja.

Podsjetimo, prasići su, generalno, najskuplji za Đurđevdan. Ove godine, uoči Svetog Đorđa, kilogram žive vage u prosjeku je koštao 8 KM, a riječ je o prasićima do 30 kilograma.

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Cijena prasića nešto manje kilaže išla je i do 9, a u višim krajevima, u kojima svinjogojstvo nije tradicija, preprodavci su kilogram žive vage prodavali i po 10 KM.

Uoči Đurđevdana prošle godine, cijena prasića išla je i do 12 KM po kilogramu žive vage.

Uoči Đurđevdana ove godine, jagnjad su koštala i do 12 KM po kilogramu žive vage.