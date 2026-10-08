Ormuski moreuz gotovo pust: Broj brodova pao na najniži nivo za dva mjeseca

Broj brodova koji prolaze kroz Ormuski moreuz pao je na najniži nivo za više od dva mjeseca.

I to nakon što su napadi na tankere prošle nedjelje dostigli vrhunac od početka sukoba Sjedinjenih Američkih Država i Izraela sa Iranom, pokazuju najnoviji podaci o pomorskom saobraćaju analitičke kuće „Kpler“.

Kako se navodi, u utorak je kroz moreuz prošlo sedam brodova sa sirovinama, što je najmanji broj od 23. jula, prenio je Rojters. „Količina sirove nafte koja prolazi kroz moreuz opala je za 27 odsto u odnosu na maksimum zabilježen tokom sukoba prethodne nedjelje, spustivši se na najmanje 10,1 milion barela dnevno“, naveli su u najnovijem izvještaju analitičari kompanije „Kpler“, Emanuel Belostrino i Jui Torikata.

Oni su dodali da je to povratak na septembarski prosjek, ali i dalje iznosi 74 odsto od nivoa prije početka sukoba.

Kako su oni naveli, najveći dio pada odnosi se na pretovar nafte sa broda na brod u Omanskom zalivu, gdje se teret prebacuje između tankera.

Izvoz sa obale Omanskog zaliva i iz Crvenog mora porastao je, međutim, na 6,7 miliona barela dnevno, što je više nego dvostruko u odnosu na nivoe prije sukoba, čime je nadoknađen gubitak u snabdijevanju iz Ormuskog moreuza, naveli su analitičari.

Oni su ukazali da je to pomoglo da se ukupan izvoz sirove nafte sa Bliskog istoka zadrži na nivou od prije početka sukoba.

Broj brodova koji prolaze kroz moreuz blago je porastao na 10 u srijedu, ali je to i dalje znatno ispod dnevnih brojki od preko 20 brodova zabilježenih u nedjelju i ponedjeljak, pokazuju podaci.

U protekla dva dana više brodova je ušlo u moreuz nego što je iz njega izašlo. Ove brojke ne uključuju brodove koji prolaze sa isključenim transponderima sistema za automatsku identifikaciju (AIS) kako bi izbjegli otkrivanje. Podaci kompanije LSEG o svim brodovima koji prolaze kroz moreuz pokazali su da ih je u utorak bilo osam, ravnomjerno podijeljenih između ulazaka i izlazaka, što je pad u odnosu na 14 brodova prethodnog dana.

Kompanija je dodala da je među njima bilo pet tankera za naftu, kao i tanker za tečni prirodni gas Al Mafdžar, koji je natovaren u Ras Lafanu u Kataru i trebalo je da se uputi ka luci Kasim u Pakistanu.

Napadi na tankere koji plove kroz Ormus dostigli su najveći broj od početka rata u Iranu prošle nedjelje, naveli su izvori pomorske bezbjednosne službe koji prate incidente, jer su proizvođači iz Persijskog zaliva napravili veći izvozni potez.

U posljednjem incidentu, projektili su pogodili tanker 51 nautičku milju sjeverno od katarskog Madinat aš Šamala, a prijavljeno je da ima žrtava, saopštila je u srijedu agencija Ujedinjenog Kraljevstva za pomorske trgovinske operacije.

Prije početka rata u Iranu 28. februara, oko 125 velikih komercijalnih brodova dnevno je prolazilo kroz moreuz, uključujući tankere, plovila za prevoz gasa, brodove za prevoz rasutog tereta, kao i kontejnerske brodove, podsjetio je Rojters.

Njihov teret je činio petinu globalnih zaliha sirove nafte i tečnog prirodnog gasa, prenosi Tanjug.