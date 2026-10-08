Logo

Tramp: Cijene nafte će naglo pasti, nakon što završimo sukob sa Iranom

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
08.10.2026 10:00

Komentari:

0
Трамп: Цијене нафте ће нагло пасти, након што завршимо сукоб са Ираном
Foto: Tanjug / AP / Alex Brandon

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da će sukob sa Iranom uskoro biti završen, nakon čega bi globalne cijene nafte trebalo naglo da padnu.

"Ono što će se dogoditi jeste da će, čim se sve to završi, a to će biti uskoro, cijene nafte naglo pasti", rekao je Tramp u intervjuu za televiziju "Si-Bi-Es".

Američki lider je naglasio da više ne postoji prijetnja od nuklearnog oružja u Iranu, što je bio prvobitni cilj američke intervencije.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Nafta

Donald Tramp

Iran

Komentari (0)

Više iz rubrike

Још један банкрот: Једна од највећих електрана поднијела захтјев за стечај

Ekonomija

Još jedan bankrot: Jedna od najvećih elektrana podnijela zahtjev za stečaj

1 h

0
Особа пуни резервоар свог возила на бензинској пумпи у Бафало Гроуву, Илиноис, у четвртак, 2. априла 2026. године.

Ekonomija

Nafta premašila 100 dolara: Vozačima dizela prijeti novi udar, evo koja bi cijena mogla biti u BiH

2 h

0
Послови које многи избјегавају: Плата добра, радника све мање

Ekonomija

Poslovi koje mnogi izbjegavaju: Plata dobra, radnika sve manje

12 h

0
Коридор 5Ц

Ekonomija

Velika izmjena na Koridoru 5C

17 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

29

Vlada Srpske produžila mjeru: Popust od 10 feninga na gorivo do 15. novembra

11

27

Vlada Srpske: Prihodi Srpske u prvoj polovini godine premašili plan za 15 odsto

11

23

Sjednicu gradskog vijeća počeo satanističkom molitvom, nastao haos: Prizivao "mračnog oca"

11

21

Zdravko (67) slučajno ubio prijatelja, pa mirno otišao kući

11

19

Da li je ovo zaista Megan Foks? Fanovi ostali u šoku zbog njenog izgleda

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima