Tramp: Cijene nafte će naglo pasti, nakon što završimo sukob sa Iranom

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da će sukob sa Iranom uskoro biti završen, nakon čega bi globalne cijene nafte trebalo naglo da padnu.
"Ono što će se dogoditi jeste da će, čim se sve to završi, a to će biti uskoro, cijene nafte naglo pasti", rekao je Tramp u intervjuu za televiziju "Si-Bi-Es".
Američki lider je naglasio da više ne postoji prijetnja od nuklearnog oružja u Iranu, što je bio prvobitni cilj američke intervencije.
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