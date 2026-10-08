Zemljotres jačine 5,7 stepeni pogodio Filipine

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Zemljotres magnitude 5,7 stepeni Rihterove skale pogodio je ostrvo Mindanao na Filipinima, saopštio je Njemački istraživački centar za geonauke.

Centar navodi da je zemljotres registrovan na dubini od 10 kilometara. Filipinska seizmološka agencija "Fivolks" saopštila je da su mogući naknadni potresi. Za sada nema izvještaja o stradalima ili materijalnoj šteti, prenosi Srna.

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