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Britanski glumac (61) priznao da je pravio neprikladne slike djece

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08.10.2026 09:55

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Британски глумац (61) признао да је правио неприкладне слике дјеце
Foto: Unsplash

Glumac Erik Pots, najpoznatiji publici po ulozi Digorija Komptona u TV seriji „Ulica krunisanja“, izjasnio se krivim za pravljenje materijala o seksualnom zlostavljanju djece. Pots (61) je priznao da je napravio 83 takva ilegalna snimka i fotografije između maja 2015. i oktobra prošle godine. Suočava se sa zatvorskom kaznom.

Pots se prošle nedjelje izjasnio krivim po svim tačkama optužnice na Krunskom sudu u Blekbernu. Materijal koji je predstavio obuhvatao je sedam snimaka i fotografija kategorije A, 16 snimaka i fotografija kategorije B i 60 snimaka i fotografija kategorije C. Presuda će mu biti izrečena sljedećeg mjeseca na Krunskom sudu u Bernliju.

Uhapšen nakon policijske prijave

Pots je prvi put uhapšen ranije ove godine nakon što je policija dobila dojavu da dijeli ilegalni materijal na mreži. Prvobitno je optužen za više prekršaja vezanih za kreiranje i distribuciju takvog sadržaja.

Policija Lankašira saopštila je da je dobila dojavu u avgustu prošle godine nakon što je korisnik servisa za djeljenje datoteka objavio video sa ilegalnim sadržajem u kojem se pojavljuje dijete.

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Policija je potom otišla na adresu povezanu sa nalogom i uhapsila Potsa zbog sumnje da je posjedovao i distribuirao ilegalni materijal. Nakon što je pušten uz kauciju, istražitelji su pretražili njegove elektronske uređaje i pronašli dodatni ilegalni materijal. Pots je ponovo uhapšen i optužen u septembru. Izjasnio se krivim na Krunskom sudu u Blekbernu 1. oktobra.

Glumio je u nekoliko poznatih britanskih serija

Pots je najpoznatiji po ulozi pekara Digorija Komptona u britanskoj sapunici „Ulica krunisanja“. Pojavio se u 50 epizoda serije, a pre toga je igrao nekoliko manjih uloga.

Takođe je glumio u seriji „Brookside“, u kojoj je igrao gospodina Mura, lika koji je u jednom trenutku bio osumnjičen za serijskog ubicu, od 1998. do 2000. godine. Pojavljivao se u seriji „Emmerdale“ od 2012. do 2018. godine, a tokom karijere imao je uloge i u serijama „Heartbeat“, „The Royal“, „Last of the Summer Wine“ i „Still Game“.

Presuda sljedećeg mjeseca

Pots će biti osuđen nakon što se izjasni krivim. Pošto predmetni materijal prikazuje seksualno zlostavljanje djece, britanski sudovi takve slučajeve tretiraju kao teške zločine, prenosi Indeks.

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Tagovi :

glumac

Velika Britanija

Djeca

Erik Pots

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