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Dio Australije u mraku! Veliki nestanak struje

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08.10.2026 09:01

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мрак, нема струје, несташица струје
Foto: Pexels/Alex Blokstra

Veliki nestanak struje poremetio je rano jutros rad državnih službi širom sjevernog dijela Australije, a pogođene su policija, bolnice i škole, saopštile su službe za hitne intervencije.

Tehnički prekid mreže uticao je na telefonske komunikacije i digitalne usluge, zdravstvenu zaštitu, obrazovanje, sudove, saobraćaj i druge vladine službe širom regije.

Bolnice su suočene sa kašnjenjima u pristupu podacima o pacijentima, a telefonske linije prestale su da rade u brojnim školama.

U saopštenju je naglašeno da i dalje funkcioniše telefonska linija 000 za hitne slučajeve opasne po život ili aktivna krivična djela koja su u toku.

Stanovnici su zamoljeni da odgode pozive koji nisu urgentni dok se veze ne obnove i da lično dođu u lokalnu policijsku stanicu ako im je potrebna pomoć u slučajevima koji nisu opasni po život.

Prema preliminarnim informacijama, prekid u snabdijevanju strujom povezan je sa internom mrežnom infrastrukturom, a mogućnost kibernetičkog napada je isključena, prenosi Srna

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Tagovi :

Austrija

mrak

nestanak struje

Struja

kvar na mreži

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