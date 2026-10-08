Dio Australije u mraku! Veliki nestanak struje

Autor:ATV redakcija
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Veliki nestanak struje poremetio je rano jutros rad državnih službi širom sjevernog dijela Australije, a pogođene su policija, bolnice i škole, saopštile su službe za hitne intervencije.
Tehnički prekid mreže uticao je na telefonske komunikacije i digitalne usluge, zdravstvenu zaštitu, obrazovanje, sudove, saobraćaj i druge vladine službe širom regije.
Bolnice su suočene sa kašnjenjima u pristupu podacima o pacijentima, a telefonske linije prestale su da rade u brojnim školama.
U saopštenju je naglašeno da i dalje funkcioniše telefonska linija 000 za hitne slučajeve opasne po život ili aktivna krivična djela koja su u toku.
Stanovnici su zamoljeni da odgode pozive koji nisu urgentni dok se veze ne obnove i da lično dođu u lokalnu policijsku stanicu ako im je potrebna pomoć u slučajevima koji nisu opasni po život.
Prema preliminarnim informacijama, prekid u snabdijevanju strujom povezan je sa internom mrežnom infrastrukturom, a mogućnost kibernetičkog napada je isključena, prenosi Srna
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